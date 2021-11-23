4主管沒巡堂卻領鐘點費　台南某科大高層遭約談！已吐回16萬

▲台南某科大高層被指有溢領鐘點費。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者陳宏瑞／台南報導

台南某科技大學和國防部合作，成立ROTC訓練中心，幫國軍培訓基層軍官，台南地區的大學生在禮拜六到科大上課，學校的4名主管被指在108學年度時，擔任巡堂主管，卻疑似從未現身巡堂，卻還領取巡堂鐘點費，經人檢舉後，目前台南市調處與台南市刑大都已開始進行調查，約談多人進行說明。

ROTC是大專院校為國防部進行基本訓練與軍事國防課程的制度，學生畢業後將直接分發到國軍，成為基層軍官服役，因學校是協助國防部培訓基層軍官，所以國防部依據學生總人數，發給訓練經費每人1萬2500元 (含上課師資鐘點費、訓練設備及學生相關經費支出使用等)，原本該校都沒安排主管巡堂，週六上課時，只有訓練中心教官，與國防部人員會陪課督導。

投訴人指出，從108年第一學期開始，校方要求ROTC訓練中心要增排主管巡堂員額一位，巡堂主管每堂課可領800元巡堂費，週六一天上課8堂，便可領6400元，108第一學期共計13週上課，由6位學校主管共同輪流擔任，每人每學期約領10000元巡堂費。

投訴人表示，但至108第二學期開始，校方要求每周六，ROTC主管巡堂員額增至兩位，並集中由3到4位特定主管擔任，包含校長、時任學務長，及時任主秘，該學期每人可領3萬2000到51000元，較上學期暴增3到5倍，由於要領取該巡堂費，前提是必須假日到校督課8堂，但包含校長、時任學務長、時任主秘都被指控多次未到校督課，並在隔週上班日再行補簽名領錢，等於利用職權，領取國防部委託民間培訓基層軍官費用。

據了解，該校多名曾時任ROTC行政人員及教職人員，因各種因素，都已離開該業務或離職，市調處與市刑大也已約談多人說明。

對此，科大發言人表示，當年因為制度規定不盡完善，所以才有這樣的情形，但109學年度就已修改規定，而被指領取鐘點費的4位主管也已將相關費用約16萬元繳回給ROTC，其他則靜待調查。