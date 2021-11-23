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陸康美藥業5名獨董連帶億元賠償責任　宣判後上市公司現獨董辭職潮

▲康美藥業。（圖／CFP）

▲大陸康美藥業因財務造假判賠24.95億元人民幣，5名獨立董事負連帶賠償責任。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸康美藥業因財務造假12日遭法院一審判賠24.95億元人民幣（約107.28億元新台幣），除公司實控人外，5名獨立董事也被判需承擔上億元（人民幣）的民事賠償連帶責任，除引發外界對於上市公司獨董權責及法律風險的重新檢視，自判決出爐後，A股上市公司至19日已出現24名獨董辭職的現象。

▲康美藥業。（圖／CFP）

▲大陸康美藥業獨董被裁罰，A股市場獨董出現離職潮。（圖／CFP）

《長江商報》報導，數據顯示，2018年至2020年，A股每年獨董辭職的人數分別為503人、497人及679人。而2021年雖然尚未到年末，但年內已有近700名獨董宣布辭職，達到近幾年的最高峰。

據了解，康美藥業24.59億元（人民幣，下同）賠償中，部分獨立董事雖沒有直接參與造假行為，但在涉案的財務報告中有簽字，需承擔連帶賠償責任，13名獨立董事中，有5人連帶賠償比例超5%，賠償金額破億元，同時，5人當中有4人為大學教授，是為了監督公司營運發展的第三方存在。

據了解，A股市場獨立董事制度在2001年時引入，設立初衷為制衡大股東、實控人等通過控制董事會侵害公司利益的局面發生，藉此維護股東權益。不過，實際上的獨董制度形同虛設，很多專家身兼數間上市公司的獨董，獨董制度成為部分大學教授、經濟學家掛名充門面，被外界笑稱「公司花瓶」。

隨著大陸新《證券法》實施，獨董需承擔巨額連帶責任，不過，A股上市公司獨董薪酬兩極化嚴重，薪酬最高的獨董為君實生物陳列平和ROYSTEVENHERBST，2020年稅前為543.08萬元及202.52萬元。含上述二人在內，共有41名獨董2020年薪酬超過50萬，476名獨董薪酬超過20萬，3258名獨董薪酬超過10萬。

相形之下，大部分獨董只是象徵性領取一份薪資，數據顯示，2020年共有77名獨董薪酬不超過5000元，508名獨董薪酬不超過2萬，還有多名獨董未直接在上市公司領取薪酬，總體而言，A股上市公司獨董平均薪酬為8.1萬元。

康美藥業對獨董開出的巨額連帶責任罰款，似乎是敲響了警鐘，使A股上市公司掀起一波「離職潮」。康美藥業案12日一審宣判後，12日至19日間便有22家上市公司的24名獨董相繼辭職，絕大多數因「個人原因」辭職，19日一天內甚至有6家公司獨董辭職，辭職人數已較往年增加許多。

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