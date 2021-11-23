第15輪BNT上午先開約！三小時已120萬人手刀搶

記者洪巧藍／台北報導

第15輪疫苗提供3種疫苗給6類人接種，當中也包含混打，今天開始分流預約，上午10點開放BNT疫苗，指揮中心公布最新統計，到下午1點為止共125萬人預約，初步尚未統計多少屬於混打。

▲醫護人員施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心公布，第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象第二劑接種。第15輪總計有6類對象符合資格，11/23分流預約，11/25開打。

一、符合資格對象為11月18日下午4時前已意願登記/混打意願登記之民眾，且符合下列任一條件：

(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/25(含)前出生]。

(二) BNT第二劑：10月28日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月28日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) AZ第二劑：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

(六) 已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

二、預約分流時程：

(一) BNT 疫苗：11月23日上午10時起至11月24日中午12時止。

(二) AZ、莫德納疫苗：11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。

三、施打時程：11月25日至12月1日。

莊人祥說明，第15輪總計符合資格者共有409萬人，當中屬於莫德納、BNT第一劑73萬（複選莫德納BNT30萬、單選BNT13萬、單選莫德納30萬），BNT第二劑244萬，莫德納第二劑15萬，AZ接種滿8週需接種第二劑者77萬，其中有8.6萬人有意願登記混打。

指揮中心說明，符合前述資格對象將於11月22日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類，於預約分流時間進行預約。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。