宜蘭清水地熱電廠啟用　賴清德見證台灣綠能產業重要里程碑

▲宜蘭清水地熱電廠23日啟用，副總統賴清德見證台灣綠能產業重要里程碑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

第一期斥資約7.65億元的宜蘭縣清水地熱發電廠，23日開始商轉，副總統賴清德與宜蘭縣長林姿妙等人，見證這座每天可供1萬戶小家庭使用的電廠為台灣的綠能產業寫下重要里程碑。

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副總統賴清德23日上午參加宜蘭縣清水地熱發電廠啟用典禮時表示，清水地熱發電廠是台灣再生能源發展重要一步，也是邁向2050碳中和的重要一環，他很榮幸到場見證歷史性一刻，由於國內擁有豐富地熱資源，期許經濟部、台電與地熱電廠業者合作，為近零排放助一臂之力。

宜蘭縣長林姿妙說，非常感謝中央單位對於地熱開發的支持，積極協助推動與審查，促成宜蘭縣順利完成全台第1座之地熱發電廠之開發，落實「能源安全」、「綠色經濟」、「環境永續」與「社會公平」四大面向均衡並進之精神，以促進能源永續發展。

宜縣府表示，台灣蘊含豐富的地熱資源，且地熱發電無輻射外洩及二氧化碳排放的問題，深具開發潛力。為改善台灣能源仰賴進口的情形，積極推動能源轉型，發展低碳及潔淨能源並訂定2025年再生能源發電量達20％之目標。

為達2025年所訂定之目標，縣府積極配合推動再生能源發展，2002年起政府重新探勘，並評估修復地熱井，2016年本府依據「促進民間參與公共建設法」，公共建設類別為「電業設施」採「BOT+ROT」方式進行招商，於2017年由台灣汽電共生公司與將捷集團合資成立之宜元公司評為最優申請人，並於106年7月14日完成簽約。

民間機構自簽約後即刻辦理相關產能測試作業，並歷經溫泉開發許可、水土保持計畫、發電廠興建及發電機組測試等，於2021年10月27日取得電業執照，正式營運商轉，成為台灣近30年來第一座第一型電業之地熱電廠。

第一期投資金額約7.65億元，原第一期需達成1MW（百萬瓦）之裝置容量開發，經民間機構評估與測試發現清水地熱園區地熱資源豐沛，已於第一期完成4.2MW裝置容量之開發。營運期自取得電業執照後起算20年，該4.2MW之裝置容量 每小時發電量約3,150度，可供約1萬戶小家庭用電，未來將結合當地產業、教育資源建立台灣地熱教育園區，成為台灣地熱電廠商轉之重要指標領航基地，讓臺灣在太平洋火環帶的地熱行列中，擁有一席之地。

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