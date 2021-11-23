　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大團隊研發新冠鼻噴疫苗新進展！可抗Delta變異株　

▲▼幼兒園新冠病毒之Q and A臺大醫院視訊線上記者會，臺大醫院兒童醫院黃立民院長。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院兒童醫院黃立民院長。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗等研發又有新進展！台大醫院今日公布第二代新冠疫苗開發進度，為發展保護delta病毒株的疫苗，設計並製作出delta病毒株RBD三聚體做為抗原，於293F細胞株中成功大量製造；進一步應用於噴鼻疫苗，動物試驗獲得良好效果，鼻噴疫苗可於鼻腔等部位產生肌肉注射疫苗所沒有的抗體IgA，有望進一步阻絕傳播。

台大防疫中心COVID-19疫苗團隊專注於開發第二代COVID-19的疫苗，台大醫院今日召開線上記者會，由計畫主持人台大醫院兒童醫院院長黃立民公布兩項研發好消息：利用團隊的黏膜佐劑技術，在鼻內免疫中有效提升老鼠血清中棘蛋白特異性抗體及中和性抗體，優於目前含佐劑棘蛋白肌肉注射疫苗；另成功根據delta 病毒株RBD 及人類ACE2設計出可測量針對目前流行的delta變異株中和抗體的ELISA套組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃立民指出，很多民眾對於疫苗抗拒的原因之一就是怕打針，不管是怕痛或是對於侵入人體的抗拒，鼻噴疫苗的高安全性可提高疫苗施打意願。而且相較於肌肉注射，主要產生IgG抗體於肺部，鼻腔、上呼吸道沒有IgA抗體保護，病毒仍然會繁殖，雖然不會重症肺炎，但仍可能傳染給別人，但如果透過鼻腔進入，上方會就產生IgA抗體。

▲▼台大醫院第二代 COVID-19 疫苗開發，新佐劑、新抗原、新投予途徑、中和抗體快速檢測記者會。（圖／翻攝自台大醫院線上記者會）

▲台大醫院第二代 COVID-19 疫苗開發，新佐劑、新抗原、新投予途徑、中和抗體快速檢測記者會。（圖／翻攝自台大醫院線上記者會）

黃立民表示，這解決目前新冠疫苗每半年至一年就必須重新施打來維持保護力的困境，不但商業價值相對高，且對於疫苗的普及性及便利性也大幅提升，而目前全球共有7支研發中的COVID-19噴鼻疫苗，還沒有半支成功上市，台大團隊研發delta 病毒株RBD三聚體噴鼻疫苗已在老鼠實驗中，初步獲得驗證可行。

至於另外一項研發為中和抗體快速檢測，黃立民說，過去測中和抗體必須進第三級實驗室，利用活病毒做實驗才能檢驗，十分繁瑣，而台大團隊也開發出可測量Delta病毒株中和抗體的ELISA套組，初步看來可以正確反應第三級實驗室的中和抗體，方便疫苗臨床試驗廠商或ㄧ般民眾使用。

此ELISA套組也可應用於藥廠來篩選抗新冠肺炎藥物，將患者血清步驟改以小分子藥物或蛋白質藥物來做測試，如此可大量篩選找出最有效之抗新冠肺炎藥物。不過，黃立民也坦言，相關研究成果都需要資金投入，才有下一步發展。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
快訊／高雄警員陳屍大樓　死因不明
帽T殺手逃大陸白忙了！律師喊「要隔離啊大哥」　網笑翻：關著等
快訊／高速公路重大車禍　保加利亞45人葬身火海
超商大夜女店員險遭攻擊！　男不掃實名制大鬧
警車「被拖吊」畫面爆衝擊　內行見1細節秒懂
「他」取代鄧佳華！開嗆：你這背骨仔　合體連千毅
汪小菲離婚後首現身！　孤身抱大衣…目擊者：有些落寞
桃園某高中赫見「挖礦場」！　半年竊電4萬度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

LIVE／第15輪疫苗施打今起預約　陳時中最新說明

與軍公教同步　中原大學明年元旦起調薪4%

每天搭車1小時！阿公心疼「買機車送高一金孫」　媽反對被罵慘

波音預測：未來10新機交付可達1.9萬架　單走道客機最夯

殺手換裝逃大陸白忙了！律師喊「要隔離啊大哥」　網笑翻：關著等警察

超商「經典1物沒了」　她嘆失去靈魂！網列出絕版菜單：快還來

吃藥時間大解析！一張圖看懂「飯前藥」、「飯後藥」該怎麼吃

台大團隊研發新冠鼻噴疫苗新進展！可抗Delta變異株　

宜蘭清水地熱電廠啟用　賴清德見證台灣綠能產業重要里程碑

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

LIVE／第15輪疫苗施打今起預約　陳時中最新說明

與軍公教同步　中原大學明年元旦起調薪4%

每天搭車1小時！阿公心疼「買機車送高一金孫」　媽反對被罵慘

波音預測：未來10新機交付可達1.9萬架　單走道客機最夯

殺手換裝逃大陸白忙了！律師喊「要隔離啊大哥」　網笑翻：關著等警察

超商「經典1物沒了」　她嘆失去靈魂！網列出絕版菜單：快還來

吃藥時間大解析！一張圖看懂「飯前藥」、「飯後藥」該怎麼吃

台大團隊研發新冠鼻噴疫苗新進展！可抗Delta變異株　

宜蘭清水地熱電廠啟用　賴清德見證台灣綠能產業重要里程碑

台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

台股跌破17700點關卡！電子股疲弱　指數跌137點收17666

「最兇黃蓉」PTT爆紅不到半年宣布：進500強公司！《黑澀會》出身起底

退役少校闖營區疑竊機密「應訊內容外洩」！檢方要法辦了

LIVE／第15輪疫苗施打今起預約　陳時中最新說明

快訊／高雄1警員車內燒炭！陳屍自家大樓地下室

小米旗艦機加入自主技術　快充速度比iPhone高5倍

剪4歲童GG+燙腳！彰化恐怖保母遭4家長控告　她只承認這一點　

與軍公教同步　中原大學明年元旦起調薪4%

藍牙追蹤器大廠Tile以56億出售　買主Life360擬明年在美股上市

生活熱門新聞

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

年輕人該混打莫德納或BNT　醫喊若要保護力就選它

長髮妹一轉身「ω曲線激辣」　本尊IG神到了

年薪500萬男秀賓士重機　煩惱：不知要追求什麼

烏克蘭正妹曝「追求條件」　台男超心動：嫁給我

長腿美妻照片曝光　柚子醫師緊張到詞窮

夫妻斜槓財富自由　聞氫哥神回

代抽兵種！媽傻見「籤王」求助　兒反應超展開

「遇強震先開大門」　氣象局駁：大錯特錯

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

最冷時刻來了　彭啟明：最低12度

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

林瑞陽牽深V火辣員工熱舞！張庭站後面「臭臉抱胸」

大S離婚內幕「分產細節曝光」！

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面