台大團隊研發新冠鼻噴疫苗新進展！可抗Delta變異株　

▲台大醫院兒童醫院黃立民院長。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗等研發又有新進展！台大醫院今日公布第二代新冠疫苗開發進度，為發展保護delta病毒株的疫苗，設計並製作出delta病毒株RBD三聚體做為抗原，於293F細胞株中成功大量製造；進一步應用於噴鼻疫苗，動物試驗獲得良好效果，鼻噴疫苗可於鼻腔等部位產生肌肉注射疫苗所沒有的抗體IgA，有望進一步阻絕傳播。

台大防疫中心COVID-19疫苗團隊專注於開發第二代COVID-19的疫苗，台大醫院今日召開線上記者會，由計畫主持人台大醫院兒童醫院院長黃立民公布兩項研發好消息：利用團隊的黏膜佐劑技術，在鼻內免疫中有效提升老鼠血清中棘蛋白特異性抗體及中和性抗體，優於目前含佐劑棘蛋白肌肉注射疫苗；另成功根據delta 病毒株RBD 及人類ACE2設計出可測量針對目前流行的delta變異株中和抗體的ELISA套組。

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黃立民指出，很多民眾對於疫苗抗拒的原因之一就是怕打針，不管是怕痛或是對於侵入人體的抗拒，鼻噴疫苗的高安全性可提高疫苗施打意願。而且相較於肌肉注射，主要產生IgG抗體於肺部，鼻腔、上呼吸道沒有IgA抗體保護，病毒仍然會繁殖，雖然不會重症肺炎，但仍可能傳染給別人，但如果透過鼻腔進入，上方會就產生IgA抗體。

▲台大醫院第二代 COVID-19 疫苗開發，新佐劑、新抗原、新投予途徑、中和抗體快速檢測記者會。（圖／翻攝自台大醫院線上記者會）

黃立民表示，這解決目前新冠疫苗每半年至一年就必須重新施打來維持保護力的困境，不但商業價值相對高，且對於疫苗的普及性及便利性也大幅提升，而目前全球共有7支研發中的COVID-19噴鼻疫苗，還沒有半支成功上市，台大團隊研發delta 病毒株RBD三聚體噴鼻疫苗已在老鼠實驗中，初步獲得驗證可行。

至於另外一項研發為中和抗體快速檢測，黃立民說，過去測中和抗體必須進第三級實驗室，利用活病毒做實驗才能檢驗，十分繁瑣，而台大團隊也開發出可測量Delta病毒株中和抗體的ELISA套組，初步看來可以正確反應第三級實驗室的中和抗體，方便疫苗臨床試驗廠商或ㄧ般民眾使用。

此ELISA套組也可應用於藥廠來篩選抗新冠肺炎藥物，將患者血清步驟改以小分子藥物或蛋白質藥物來做測試，如此可大量篩選找出最有效之抗新冠肺炎藥物。不過，黃立民也坦言，相關研究成果都需要資金投入，才有下一步發展。