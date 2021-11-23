年輕人該混打莫德納或BNT　醫喊若追求保護力就選「它」

▲台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑77.04%、第2劑47.77%。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，第三劑如果要打，當然是打mRNA疫苗；有人在問，20幾歲年輕人應該混打莫德納或混打BNT？如果擔心心肌炎副作用，就選BNT，而如果追求保護力，就選莫德納。

國內疫情趨緩，本土連17天「嘉玲」無新增本土確診。沈政男22日在臉書說，台大醫院的混打研究出爐，有人不相信兩劑AZ的保護力在面對Delta時，降到趴在地上，竟然回嘴說「喔，英國打那麼多AZ，怎麼沒有趴在地上？」

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沈政男指出，歹勢，英國打最多不是AZ，而是BNT啦，如果不是mRNA疫苗在那邊擋著，英國的疫情絕對不只現在這樣！英國官方每周統計疫苗保護力，AZ在20周也就是5個月後，降到了5成不到，跟瑞典的實打數據差不多。

▼沈政男說，英國官方每周統計疫苗保護力，AZ在20周也就是5個月後，降到了5成不到。（圖／沈政男授權提供）

沈政男表示，這是連先前針對Alpha的保護力一起統計，如果單純統計Delta，數據更難看；甚至在重症預防方面，AZ在5個月後也從最初的9成多，下降到8成以下。

沈政男提到，反觀mRNA疫苗，尤其是莫德納，依然高高在上，挺立在病毒之間，不管整體保護力與重症預防，都是克盡職責，絕不退卻；這裡沒有混打的數據，但莫德納混打已知不會比兩劑莫德納的保護力差。

沈政男說，至於第三劑，英國官方講得很清楚，不是打BNT就是莫德納，除非你沒有mRNA疫苗；所以說第三劑如果要打，當然是打mRNA疫苗，如果前兩劑是mRNA，當然如此；而如果是兩劑AZ，那麼第三劑更應補打一劑mRNA疫苗。

▼沈政男認為，如果年輕人要混打擔心心肌炎副作用，就選BNT，而如果追求保護力，就選莫德納。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男指出，至於已經混打的人，第三劑就打第二劑同劑型，比如第二劑混打莫德納，就再打一劑莫德納，依此類推；醫療人員很快就會進行第三劑注射，如果你符合資格，趕快想一想你要打什麼疫苗。

「有人說，喔，如果重來，第二劑還是會選AZ！」沈政男寫道，「不必重來！大家就等著看你第三劑要打什麼。打疫苗不只預防重症，更要預防傳染給別人，因此不只要顧到重症預防，也要注意整體保護力。」

沈政男提醒，打了疫苗仍要防疫，否則仍可能產生突破性感染，並傳染給沒打疫苗的人，整個歐洲現在就是如此，尤其是只打AZ的人。

沈政男表示，有人在問，20幾歲年輕人應該混打莫德納或混打BNT？如果擔心心肌炎副作用，就選BNT，而如果追求保護力，就選莫德納；至於AZ兩個字「血栓」，英國因為血栓副作用死了多少人？73人，因為心肌炎副作用則是3人。

►本文獲得沈政男醫師授權。