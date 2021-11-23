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夫妻斜槓年薪百萬喊「5年財富自由」　聞氫哥神回3疑點笑翻網

▲開會,上班族,上網。（示意圖／Pixabay）

▲夫妻年薪百萬要財富自由，聞氫哥神回3大疑點笑翻網。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在Dcard分享賺錢心得，他與老婆年齡均不到30歲，年薪合併後可達180至220萬元，其中的秘訣就是斜槓，直言「領死薪水只能等死，投資很重要」、「再5年就能達到財富自由」。不過其他人看了文章後，認為原PO根本不會財富自由，連人氣圖文畫家「聞氫哥」也忍不住留言「到底在工三X」，溪

原PO表示，他加入年薪百萬俱樂部快2年了，所以想上網分享一下自己的賺錢心得，他與老婆今年均不到30歲，年薪合併後可達180至220萬元，維持收入的方式就是斜槓，由於可以在家遠距工作、工時彈性，只要網路就可以工作，因此目前不打算買房。

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他表示，夫妻倆目前一起在外租屋，有車（貸款中）、沒小孩、兩人仍有學貸，也會給家裡孝親費，由於百萬級的薪資水平已維持2年，儘管花費看起來相當大，但仍可以維持。

他也透露，他與老婆都很注重「家」的感覺，因此在買家電、裝潢或裝飾上不手軟，原則就是絕對不隨便買，專挑功能齊全、評價好、售後服務好、品質保證的，相對價格就是貴，「我們規畫後，每個月開銷很可觀，幾乎都落在10至15萬元，數字很可觀，但是一個完整舒服的家，需要的東西就是這麼多」。

剩下的錢則會分成存款、緊急備用金與投資，其中投資佔比最重，更直言「領死薪水只能等死，投資真的很重要」、「目前投資方式，預計再5年就能達到財富自由，換算方式還是用很保守的，每月開銷10至15萬元」。

他強調，他們夫妻工作非常努力，儘管如此在財富上，仍說不上算富有，一山還有一山高，「能力到達時就會發現，還有更多需要努力的」、「沒有富爸富媽，還是認份一點，努力增進自己，或許有一天，自己也可以當孩子的富爸爸富媽媽」。

▲▼夫妻薪水200萬 維持收入靠斜槓。（圖／翻攝自臉書）

▲人氣圖文畫家「聞氫哥」留言吸引超過2900多人按讚。（圖／翻攝自臉書／Dcard 出社會）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「月花10至15萬買家電、日常用品，然後不買房，我不懂這個邏輯」、「我只想知道是什麼工作這麼爽」、「平均月賺18，然後月開銷15萬，三萬分成存款、緊急備用、投資，這樣的本金就可以財富自由好厲害喔」。

也有人說，「你對財富自由是不是有什麼誤解」、「謝謝你的分享，知道你想呼籲的，但是不太受用」、「沒房、欠學貸、折舊的車，真的窮到只有年收入200萬，到底哪裡讓你們看到財富自由」。人氣圖文畫家「聞氫哥」也忍不住留言「年收入200，沒房，車還在貸款，還有學貸，但即將財富自由，到底是在工三X？」

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