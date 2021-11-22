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單親媽被酸別找飯票！一看「年薪」婆媽閉嘴了：你兒子還沒我一半

▲▼ 三重果菜市場 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲離婚後逛菜市場，遇到愛探八卦的親戚。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者黃可昀／綜合報導

離婚後遇到喜歡八卦的三姑六婆，假借關心實質在探人隱私，這名人妻完美示範了超狠反擊！她昨天逛菜市場被婆媽問到離婚的事，隨即就大方承認，結果對方卻酸說年近40的女性帶一個孩子，確實很難找對象，不要想說靠男人生活，她當下忍不住翻白眼，心想「搞不好妳兒子年薪連我一半都不到勒」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，昨天在市場遇到很愛探八卦的親戚，劈頭就問「我聽說妳離婚了哦？小孩妳在帶嗎？」接著問她有沒有交往對象，聽到目前單身就酸言酸語地說「也是啦！妳跟我兒子不是同歲數？再過2、3年也要40了，帶著一個孩子找對象可能會被人說是要找飯票，我們做人要有骨氣，千萬不要想靠男人！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲原PO財力雄厚根本不用找飯票。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO聽了都懶得回應，因為自己口袋夠深，從來都不需要靠男人過活，更沒有找飯票的煩惱，憑一己之力就能養活孩子，甚至還綽綽有餘，心想「搞不好妳兒子年薪連我一半都不到勒」，實在不忍吐槽那名親戚的假關心。

網有看到最後都大呼過癮，紛紛回應「問她一句你兒子的現在都還沒結婚妳不擔心嗎」、「年薪連妳的一半都不到，好想知道你們分別是多少」、「不喜歡這樣的長輩…說是關心但感覺在酸」、「姐~我不想努力了」、「這文一PO，就很多男人加妳好友或是私訊妳了」、「聽起來年薪很多！！求認識。」

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