烏克蘭正妹曝光「追求者條件」很簡單卻很重要　台男心動：嫁給我

▲烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台灣男生對烏克蘭女生的疑惑。（圖／翻攝自自YouTube／佳娜老師機）

記者林彥臣／綜合報導

在台灣留學、發展事業的烏克蘭正妹佳娜，因為日前回應 Dcard上發表一則「跟烏克蘭女生交往」的經驗文，指出許多錯誤之處，因此被許多網友認識，21日她與另一位烏克蘭正妹貝娜，一起回答台灣網友最好奇的，「如何正確追求烏克蘭女生」的問題，揭曉條件其實沒有台灣人想得這麼難。

網友的第一個問題「烏克蘭女生喜歡男生送什麼禮物？花嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝娜先回答說，她對收到花還好，因為花很快就死了、很浪費錢，所以不用常常送花，還是送實用的東西或約吃飯。佳娜則補充，跟烏克蘭女生初次約會，還是要送花，女生會很喜歡。

▲烏克蘭的女生一般都不會容許男朋友亂看街上其他漂亮的女生。（圖／翻攝自自YouTube／佳娜老師機）



網友的第二個問題，「台灣的女生跟烏克蘭女生最大的不同是什麼？」

貝娜回答，台灣的女生會叫男朋友看街上其他漂亮的女生，但烏克蘭女生不會，你敢看「就把你的GG剪掉」。佳娜補充，「我們真的受不了，男朋友看別的女生，看什麼看！有什麼好看」。

網友的第三個問題，「不會講英文可以嗎？」

貝娜說，她的男朋友是在加拿大長大，英文很好，交往久了之後她才慢慢會講英文，她覺得語言沒那麼重要，因為大家都可以用肢體語言溝通，互相學對方的語言，或著一起學英文就好。

網友的第四個問題，「在台灣哪些地方比較容易認識烏克蘭女生？」

佳娜說，她覺得是夜店，因為烏克蘭、俄羅斯的女生來台灣一定會去夜店，台北信義區的某間夜店，會有一個月一次的Day Club，想認識烏克蘭女生的人，不要錯過一個月一次的機會。

▲佳娜說，她喜歡不要太有主見的男生，貝娜則是喜歡Man一點的男生。（圖／翻攝自自YouTube／佳娜老師機）



網友的第五個問題，「亞洲的男生跟西方比比較溫柔，烏克蘭女生能接受嗎？還是喜歡比較Man的男生？」

佳娜回答，她不喜歡很Man的男生，她喜歡男生不要太有主見、會聽她話的男生，她不喜歡男生主導要做什麼。貝娜說，她喜歡Man一點的男生，有什麼需要他都幫你解決，發現你的包包太重會主動幫你背起來。

▲▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台灣男生對烏克蘭女生的疑惑。（圖／翻攝自自YouTube／佳娜老師機）



網友的第六個問題，「烏克蘭女生會不會對男生的要求比較高？」

佳娜回答，「我的要求是男生一定要有GG，沒有GG不行」，他們都以為烏克蘭女生認為男生要有很多錢、要很高、很帥。貝娜說，「沒有很高（的要求），對我好就好了，你的心好就可以了」。

雖然這只是影片的上集，不過網友還是非常踴躍的留言表示，「妳們的回答會讓很多台灣男生心動的」、「佳娜姐姐，妳講的優點我都有，快點嫁給我！」、「希望能在夜店以外的地方認識烏克蘭女孩」、「佳娜，想要去哪裡？我都沒意見唷~」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘