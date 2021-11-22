小雪來了！他激推「8大必吃食物」一次看　能補氣抗氧化

▲吃香蕉可以舒緩冬天的憂鬱情緒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

今（22日）為24節氣中的小雪，本刊昨日報導《明天是小雪！6大禁忌曝「肉別吃太多」 命理師：恐誘發中風》指出，今有強冷空氣南下，越冷將越濕冷，週二晨北台灣平地最低溫僅有12度。命理專家小孟老師提醒大家，在小雪這天除了不要緊閉窗門，也不宜吃太多肉、飲酒過量。另外，他也分享可以攝取的8大食物，有助補氣血、抗氧化。

小雪吃什麼最好？小孟老師推薦8種食物：

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1.香蕉

冬天易使人陷入憂鬱，或者情緒變差，吃香蕉可保持身心愉悅，增加熱量還能抗寒。

2.黑芝麻或黑豆

有些人在冬季容易掉髮，若能在小雪入冬時吃些黑芝麻、黑豆、黑米，可改善掉髮或落髮問題，還能讓你睡得更安穩。

3.羊肉爐

在小雪這天吃羊肉（爐），具有補足氣血、增強體力的效果。

4.蘿蔔

由於冬天動得少，運動量不足體內容易積熱，易導致內火旺盛，引發腸胃疲虛，因此食用蘿蔔能清熱、清內火。

▲蘿蔔具有清熱火的效果。（示意圖／記者周宸亘攝）

5.紅棗

紅棗能補中氣、滋養全身，還具有補氣血、抗氧化的作用。

6.栗子

小雪天吃炒栗子能補腎，還能活血強筋。

7.山藥

山藥能使肌膚保持濕潤，還能抗衰老、提升免疫力。

8.南瓜

南瓜具有豐富纖維及果膠可保護腸胃，讓冬天腸胃功能運作良好，達到排毒功效。