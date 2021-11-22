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「懲戒名單」遠東被開第一槍？　國台辦：廣大台商台企要明辨是非

▲▼ 國台辦發言人朱鳳蓮。2021.9.29 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》今（22日）報導上海、江蘇等省市執法部門對台灣遠東集團在當地投資企業存在違法違規行為進行查處，外界認為與近日國台辦公佈「台獨」頑固分子清單有關聯。對此，國台辦發言人朱鳳蓮最新回應，並未正面回應遠東遭罰與懲戒有關係，只說確實有違法問題。最後，提醒廣大台商、台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限。

日前，大陸官方表示將依法對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主實施懲戒，遠東集團在陸遭罰被外界認為是殺雞儆猴警告。對此，朱鳳蓮表示，台灣遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，有關部門依據國家法律法規對其採取罰款、迫繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。查處違法違規問題仍在繼續。

朱鳳蓮說，「台獨」頑固分子謀「獨」言行惡劣，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。對他們及其關聯企業和金主必須依法懲戒。

最後，她強調，需要指出的是，我們歡迎支持廣大台胞、台企來大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

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