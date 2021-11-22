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阿伯驚傳遭泰國眼鏡蛇咬傷　專家駁斥：大坑沒有這種東西

▲▼ 眼鏡蛇 。（圖／達志）

▲台中大坑步道傳出有泰國眼鏡蛇。（圖／台中觀旅局提供）

記者唐詠絮／台中報導

台中大坑步道日前1名阿伯被蛇咬傷後，毒素迅速自腳踝蔓延到小腿、大腿，較本土高出數倍，觀旅局懷疑可能是外來種的泰國眼鏡蛇所咬，彰化野鳥學會理事李璟泓對此直言，沒有泰國眼鏡蛇這種東西，也不可能是團體放生的，更何況大坑本來也就有原生種的中華眼鏡蛇。

李璟泓表示，大坑各步道的確因為生態環境保持得較完整，所以會有各種蛇類，也的確是有眼鏡蛇，許多在大坑舉辦的夜間觀察都會看到各種蛇類，但泰國眼鏡蛇就不可能了。

▲眼鏡蛇。（圖／示意圖／達志影像）

▲阿伯到大坑登山步道遭蛇吻。（圖／記者白珈陽翻攝）

李璟泓指出，就算是被蛇咬、送醫無法從血液判斷是哪種蛇，最多就是從病徵以及病人的描述判斷是出血性還是神經性毒，並給予血清，但並無法從傷口及病徵知道是哪種眼鏡蛇。

其次，李璟泓點出，要進口蛇類必須經由申請許可，而台灣要出現「泰國眼鏡蛇」只能循著走私一途，住在大坑步道附近的居民也未曾看過宗教團體放生，不過他提醒民眾，只要發現有「放生」行為，請立即以手機或相機拍下當事者及車輛車號錄影存證，並立即通報當地保育主管機關及在地警察局，才能真正阻止這樣的事件繼續發生。

▲▼ 眼鏡蛇 。（圖／達志）

▲眼鏡蛇。（圖／示意圖／達志影像）

不管是有毒或無毒的蛇類，在生態界都扮演著重要的功能，李璟泓強調，有些蛇類以鼠類為食，更具有抑制鼠害的功能，而且蛇類也是猛禽大冠鷲的重要食物，因此淺山環境的蛇類是相當重要的一環，但是在沒有確切的證據前，請體諒這些極度恐懼怕人類、又在淺山裡活動的蛇類小動物們，牠們也只是為了生存。

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