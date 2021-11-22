　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦質疑核四立場　朱立倫回嗆：桃園嚴重治安事件「你還在搞政治」

記者徐政璿／台北報導

迎戰4大公投，國民黨喊出「4個都同意」，但桃園市長鄭文燦質疑，國民黨主席朱立倫在核四議題立場反覆，應向新北市民道歉。對此，朱立倫今（22日）反駁，並批鄭文燦，桃園發生這麼嚴重的治安事件，「你還在搞政治！」

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

鄭文燦昨（21日）在民進黨公投宣講活動中直呼，朱立倫在核四議題上立場反覆，推翻其擔任新北市長對核安的承諾，重批「說謊」應向所有新北市民道歉。朱立倫則反駁，並抨擊民進黨應該要誠懇、謙卑向台灣人民道歉。

朱立倫表示，民進黨傷害台灣民眾健康，進口萊豬，讓大家吃萊豬；過去主張公投大選一致的主張，今天卻反覆；蔡英文以前擔任主席時，要「藻礁永存」，現在要破壞藻礁；還有無法給民眾安心、足夠的電，民進黨每天說「非核家園」，現在卻還在用核一、核二、核三的電「這不是矛盾嗎？」

朱立倫直呼，民進黨應該快點和全國民眾道歉，不要想用鴨霸、民主獨裁方式對抗民意，並對鄭文燦喊話指，桃園發生這麼嚴重的治安事件，「你還在搞政治」，桃園人民希望安居樂業，「你不能給大家一個好的治安，不要再談政治問題」。

朱立倫說明，過去對於核電一向堅持「沒有核安，就沒有核電」，侯友宜和他一起打拚，當時就提出這樣的堅持；政府一定要負責任處理核廢，不管核一、核二、核三產生的核廢，都要認真努力積極地來處理。

朱立倫也說，他的工作就是全力對抗鴨霸的民進黨、拚公投，2022年國民黨能夠贏得地方選舉、2024年推出最強候選人，重返執政；希望國民黨的任何一位，包括侯友宜在內，都能夠越強越好，民調越高越好，共同的目標就是打敗民進黨。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
中職季後賽有重大變革！　初步規劃曝
鄧佳華揭「離職真相」　違約金2000萬沒在怕
星巴克連續5天買一送一　限定5款揪友開喝
好市多黑五限定　「第2彈下殺品」搶先看
球棒增列危險物品！　徐國勇：車上若查獲警政系統將註記
鄧佳華電子大廠工作突然喊卡！　收到臨時通知
獨／超商店員遭刺死他曝「報警沒用」遭約談　本人親回始末
紙雕師刺死店員「辯有精神疾病」　陳時中：因失眠就醫非列管患者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九批不了解才反對核四　林姿妙：為45萬縣民安全做對的事

葉元之爆新北民進黨立委辦公投說明會　參加者有吃又有拿

「同舟計畫」掀反彈聲浪　黃暐瀚：朱立倫一直跳針無法弭平黨內雜音

藍批僑委會談公投違法　民進黨反擊：不要只會扭曲法令或派人鬧綠營場

鄭文燦質疑核四立場　朱立倫回嗆：桃園嚴重治安事件「你還在搞政治」

不只公投宣傳拚場！賴清德、鄭文燦今再同框　大聊「這件事」

時力示警超商類似案件仍可能發生　政府應適度給予受害者補償

投10元有機會中「百元套餐兌換券」　條通商圈「大正町文化季」起跑

雲林2公里「虎尾美人樹粉色花道」現在正美　夜間點燈超夢幻

打破萬年頻道表！立委推頻道區塊強制入法　NCC：影響大需再討論

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

馬英九批不了解才反對核四　林姿妙：為45萬縣民安全做對的事

葉元之爆新北民進黨立委辦公投說明會　參加者有吃又有拿

「同舟計畫」掀反彈聲浪　黃暐瀚：朱立倫一直跳針無法弭平黨內雜音

藍批僑委會談公投違法　民進黨反擊：不要只會扭曲法令或派人鬧綠營場

鄭文燦質疑核四立場　朱立倫回嗆：桃園嚴重治安事件「你還在搞政治」

不只公投宣傳拚場！賴清德、鄭文燦今再同框　大聊「這件事」

時力示警超商類似案件仍可能發生　政府應適度給予受害者補償

投10元有機會中「百元套餐兌換券」　條通商圈「大正町文化季」起跑

雲林2公里「虎尾美人樹粉色花道」現在正美　夜間點燈超夢幻

打破萬年頻道表！立委推頻道區塊強制入法　NCC：影響大需再討論

農耕機開上高屏大橋　若未領牌證最高罰萬元+沒入車輛

小孩要學什麼才藝？過來人激推「1技能」跪謝爸媽：一輩子受用

不只S hotel！汪小菲被曝多家公司「用大S命名」　網嘆：真心愛過了

彭帥與IOC主席視訊「報平安」　WTA：不足以化解擔憂

K湯被允許參加全部訓練？柯爾回應　格林想讓孩子看自己多強

2021桃園閩南傳統藝術巡演　九天+董事長樂團跨界合作登場

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

中職明年確定維持上下半季賽程　季後賽有重大變革

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

政治熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

ET民調／2024總統大選　侯友宜領先賴清德3.2%　柯文哲21%

ET民調／2022台北市長三腳督　蔣萬安39.7%贏陳時中　黃珊珊18.1%

網友灌爆蔡英文臉書「還在搞公投」　趙少康：不知民間疾苦的總統

超商店員遭刺死震驚全國　江啟臣翻出「蔡英文就職演說」怒了

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

批店員遭刺死蔡英文卻只顧發文　國民黨轟：玩到忘記自己是總統

役男遭脫衣連拔9主官　基層憂打擊領導士氣

中國降級立陶宛　陸委會籲尊重國際秩序

快訊／台北上海雙城論壇12月1日登場

湯蕙禎揪鄭文燦宣講公投案　詳述「四個不同意」重要性

黃韋鈞揪戴瑋姍、吳崢組「台大政治系連線」　啟動公投宣講

李問這次不扮「馬祖淡菜」了！　演出《重返前線1979》舞台劇

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面