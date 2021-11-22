鄭文燦質疑核四立場　朱立倫回嗆：桃園嚴重治安事件「你還在搞政治」

記者徐政璿／台北報導

迎戰4大公投，國民黨喊出「4個都同意」，但桃園市長鄭文燦質疑，國民黨主席朱立倫在核四議題立場反覆，應向新北市民道歉。對此，朱立倫今（22日）反駁，並批鄭文燦，桃園發生這麼嚴重的治安事件，「你還在搞政治！」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

鄭文燦昨（21日）在民進黨公投宣講活動中直呼，朱立倫在核四議題上立場反覆，推翻其擔任新北市長對核安的承諾，重批「說謊」應向所有新北市民道歉。朱立倫則反駁，並抨擊民進黨應該要誠懇、謙卑向台灣人民道歉。

朱立倫表示，民進黨傷害台灣民眾健康，進口萊豬，讓大家吃萊豬；過去主張公投大選一致的主張，今天卻反覆；蔡英文以前擔任主席時，要「藻礁永存」，現在要破壞藻礁；還有無法給民眾安心、足夠的電，民進黨每天說「非核家園」，現在卻還在用核一、核二、核三的電「這不是矛盾嗎？」

朱立倫直呼，民進黨應該快點和全國民眾道歉，不要想用鴨霸、民主獨裁方式對抗民意，並對鄭文燦喊話指，桃園發生這麼嚴重的治安事件，「你還在搞政治」，桃園人民希望安居樂業，「你不能給大家一個好的治安，不要再談政治問題」。

朱立倫說明，過去對於核電一向堅持「沒有核安，就沒有核電」，侯友宜和他一起打拚，當時就提出這樣的堅持；政府一定要負責任處理核廢，不管核一、核二、核三產生的核廢，都要認真努力積極地來處理。

朱立倫也說，他的工作就是全力對抗鴨霸的民進黨、拚公投，2022年國民黨能夠贏得地方選舉、2024年推出最強候選人，重返執政；希望國民黨的任何一位，包括侯友宜在內，都能夠越強越好，民調越高越好，共同的目標就是打敗民進黨。