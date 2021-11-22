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鄰居遛狗不牽繩！　短髮妹反被嗆「賤人」絕望跳樓亡：都別想安生

▲▼ 35歲湖北女跳樓 。（圖／紅星新聞）

▲35歲死者因幼時曾被狗撲過，所以非常怕狗 。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名盧姓女子於13日當天，從32樓的天台一躍而下身亡。據悉，死者生前曾在住戶群組反映自己被寵物狗追逐，隨後因「遛狗不牽狗繩」一事而與多名住戶發生爭執，還被狗主人「挑釁辱罵甚至毆打」，一直持續到11月。

▲▼ 35歲湖北女跳樓 。（圖／紅星新聞）

▲盧孝林在住戶群組的發文 。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，死者為35歲的盧孝林，未婚，在一間媒體任職15個月，獨自居住在金地聖愛米倫小區。盧孝琳13日於早上7時半，被發現倒臥在小區。

其他住戶透露，盧孝林9月曾因「放狗不牽狗繩」一事，與小區幾名業主發生爭執，在被狗追趕的過程中，她出於自我保護隨手從路邊撿起一根木棍趕狗。此後，她便被狗主人「挑釁辱罵甚至毆打」，一直持續到11月。

盧孝林曾在住戶群組中，稱自己試圖向物業協調，「微信上除了讓我報警，沒別的，值班人，沒人。社區也沒吭過聲，這麼長時間過去了，仍然每天被挑釁辱罵甚至被打。」

▲▼ 35歲湖北女跳樓 。（圖／紅星新聞）

▲死者的發文。（圖／紅星新聞）

一名馬姓住戶公開了群組中聊天記錄，內容顯示，盧孝林12日早說，「在小區遛狗不牽狗繩的老太婆，每天早上在我上班的路上堵我，今天我已經走過去了，喊我『我今天也沒牽狗繩，你來打呀』」。

盧孝林受到挑釁後，準備用新買的打狗棍打狗，反倒被對方持棍毆打，「拿根又粗又長的棍子，我繞過去打狗，她拿棍子戳我，另一個老太婆抓住我，一路逼上前罵我」、「老太婆耍賴可以，我拿命來控告，我死了，這輩子她們都別想安生」。

▲▼ 35歲湖北女跳樓 。（圖／紅星新聞）

▲一位疑似放狗業主的親戚的發文 。（圖／紅星新聞）

對方則在不同的群組罵盧孝林「賤人」、「狗的同類」。一位疑似放狗業主的親戚在12日下午3時許說，「這幾天有個非業主的瘋婆子在群裡發瘋……我家小狗養了8年，從未發生過人狗不和諧的事，如果哪天有被它親吻的，那她絕對不是人類，是我們家狗的同類。」

馬男透露，自該人在群組中發文後，盧孝林一直沒有發言，「再知道消息就是第二天早上七點多發現她跳樓了。」

家屬受訪時說，「回小區遇到幾個業主，他們告訴我，說孝林是因為受到兩個多月的人格侮辱，受不了，才以命抗爭。」

家屬進一步闡述道，盧孝林小時候曾被狗撲過，導致她對狗產生很深的恐懼感；盧孝林優秀獨立、性格堅強，對於網上有人稱盧孝林是患有抑鬱症而自殺，家屬稱從未聽說過她檢查患上抑鬱症。

▲▼ 35歲湖北女跳樓 。（圖／紅星新聞）

▲不少業主自發獻花在小區內祭奠盧孝林。 （圖／紅星新聞）

盧孝林遺體被父母帶回老家安葬後，上百名業主在「頭七」這天自發聚集在她樓下，在草地鋪滿鮮花悼念。負責她這棟的物業管家哽咽說，她是一個很好的業主，沒想到會出這樣的事。

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