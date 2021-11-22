疑妻有小王！夫持菜刀闖北市東區服飾店　揮刀砍人扭打畫面曝

記者張君豪／台北報導

21日晚間20時許、台北市忠孝東路4段某女服飾店驚傳有男子闖入打算砍女店員，肇因劉姓男子（48歲）與王姓妻子（46歲）長期感情不睦，又懷疑王女在外有染，事發時喝醉酒手持菜刀，到忠孝東路四段一間女性服飾店，找工作中的王女談判，情緒不穩的劉男越講越激動，引起路人側目，有熱心民眾見狀，一把上前奪刀，並幫忙報警。

▲劉男揮刀闖入服飾店過程遭監視器錄下，所幸遭民眾和警方壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方指出：劉嫌與被王姓被害人兩人為夫妻關係，因感情長期不合，劉嫌21日因心情不佳於家中飲酒後，借酒壯膽持家中菜刀，至妻子工作之服飾店理論，一言不合便持預藏之菜刀向妻子揮砍，被害人為自保，夫妻兩人在服飾店內地板發生扭打，其餘店員見狀立即奔出店外報警求助。

警方獲報出動大批警力到場，並與目擊民眾合力將劉嫌制伏上銬；劉嫌持刀與妻子扭打時，不慎劃傷自己手掌，已協助送醫院治療並予以戒護。警方指出，根據被害人、目擊者指控，劉男在店內有持刀追殺妻子的激動犯行，警方將全案依殺人未遂罪移送臺灣臺北地檢署偵辦。

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