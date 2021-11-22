全程不到10秒！咖啡豆進口商送完小孩上學…家門遇埋伏槍決慘死

記者陳以昇、陳豐德、戴若涵／新北報導

新北市新店區花園一路一處民宅，22日上午8時10分左右發生一起槍擊案！一名何姓男子跌落樓梯，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，但到了醫院檢傷卻發現，他頸部左側有2處槍傷，人因傷勢過重宣告不治。據了解，死者為一名咖啡豆進口商，送完小孩上學返家後，在家門口遭人埋伏槍擊，犯案全程不到10秒鐘，目前警方已鎖定行凶車輛。

▲新北市新店區22日上午發生槍擊案，一名咖啡豆進口商在家門口遇埋伏，2槍擊中後頸部慘死。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，45歲何姓男子平時做咖啡豆生意，清晨送小孩上學後，約8時許返家，不料，正當他開門準備進入家中時，卻遭嫌犯從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，雙方鄰居聽聞聲響外出查看，驚見何男倒地，一度以為他是中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案。

員警獲報到場後，通報偵查隊鑑識組同步前往採證並連同直潭消防分隊前往處理，發現何男左後頸部有兩處槍擊傷口，隨即詢問周邊鄰居有無見到可疑人車、對象，鎖定一輛銀色自小客車涉有重嫌，但該車已離開新店區。

另外，警方在現場發現2枚已擊發的彈殼，協同偵查隊與鑑識組持續蒐證當中，據悉，槍手為一名男性，經調閱車籍資料、監視系統後，目前正連繫林姓女車主到案說明。詳細事發經過、犯案動機，仍有待進一步調查釐清。