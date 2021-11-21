小便斗太高！大港墘公園廁所「孩童不能用」　李明賢質疑北市府歧視

▲台北市議員李明賢表示，接獲民眾投訴，大港墘公園廁所沒有孩童尿斗，讓孩童無法上廁所。（圖／台北市議員李明賢提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區大港墘公園成為家長帶小孩在假日遊樂的熱門景點，不過台北市議員李明賢21日表示，大港墘公園的廁所設計對兒童十分不友善，完全沒有小孩使用的尿斗，質疑市府設計違反內政部規定，同時也是對孩童的歧視，非常不妥當。

李明賢21日指出，近期接獲不少投訴，大港墘公園廁所的尿斗是成人使用的高度，距離地面約60公分高度，讓孩童難以使用，「這種設計非常不體貼。」

李明賢提到，根據《公共場所親子廁所盥洗室設置辦法》第三條規定，公共場所樓層數在3層以下者，應設置至少一處獨立式親子廁所，且須在男女廁所分別設置至少一個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備，代表市府單位一開始根本沒有遵照《公共場所親子廁所盥洗室設置辦法》規定來設計親子廁所。

李明賢要求，除了改善大港墘公園的親子廁所之外，也會提案要求市政府全面檢測公共場所廁所設置，營造友善的親子空間，尿斗高度必須符合兒童使用，千萬不要再有歧視孩童的情況發生。

對此，北市停管處土木建築科長宋建宏接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，根據兒童及少年福利權益保障法規定，停車場公園並沒有規定一定要設置親子廁所，當初建蓋時也沒有提出該需求，因此按照一般無障礙廁所來建置；但考量到公園共融式遊具吸引許多家長帶孩童前往，下週會與台北市公園處到場會勘，並依照相關程序，倘若能調整既有空間就調整，若能增設則增設。