重機男大生200km撞死0反應　亡命3連線「抓交替」？只差一步就能活

記者許力方／綜合報導

屏東枋山海豚灣發生震驚社會的死亡車禍，25歲王姓大學生18日騎乘重機撞上賓士C200，當場插進後擋風玻璃、送醫不治，5秒驚悚過程引發輿論，網友計算他時速恐破200公里，台灣交通安全協會分析視覺盲點3連線，認為騎士完全沒有煞車，疑似「全無反應」代表沒有察覺前車，「慢一點，就不會死了。」

台灣交通安全協會19日發文分析這起車禍，首先強調，在台灣，除非特殊狀況，否則以時速200公里行駛在公共道路上，已屬公共危險罪範疇，例如2018年發生的忠孝西路飆車死亡案。此案中，重機車種疑似是HONDA CBR650R，最高速度約莫在230公里前後，也就是說，當時騎士可能在嘗試騎到極速，且完全沒有剎車，但再怎麼莽撞，察覺有障礙物多少會有反應，「全無反應」代表他完全沒有察覺側方有賓士駛出。

▲重機男大生海豚灣撞賓士慘死 。（圖／記者陳崑福翻攝）



文中指出，依據行車紀錄器顯示，車禍當時，外側車道還有一台B車，重機C可能正巧在B車造成的視覺盲點內，導致A跟C相互觀測不到彼此。B的車身越大，A跟C的相對盲區就越大，「這也就不奇怪，職業駕駛會覺得車禍圍繞在自己身邊。」

「那是不是慢一點，車禍就不會發生了呢？答案可能是否定的。」協會認為，車輛在車道上的位置是隨機分布，A、B、C三車必然有一定機率在連線上，其中A跟C就因觀測不到彼此相撞，因此車輛在某時刻於道路上的特定位置，與車禍發生時的速度沒有絕對的因果，也就是說，這條ABC的盲點連線速度快或慢都有可能。

協會直指，「慢一點，車禍就不會死了呢？答案是肯定的。」交叉撞的撞擊速度就等於車速，即便是A、C因為彼此的盲點而發生碰撞，依照OECD撞擊曲線，只要時速在30以下，就還有9成左右的生還機率。不過該路段的速限是70公里，ABC連線還是可能發生在猝不及防的位置上，所以遵守速限也不一定能活；同樣依照OECD撞擊曲線來看，70公里交叉撞的生還機率是近乎為0的。

▲重機男大生飆200km撞死0反應 亡命3連線只差一步就能活。（圖／取自台灣交通安全協會臉書）

協會表示，事故地點後續「非封閉安全道缺口不可！」封閉後A車只能依照路側起步的原則，跑到B車前方，或者在B車後方匯入，即便是ABC再連成盲點連線，也不會再陷入彼此毫無覺察的A跟C交叉撞局面。如果不封閉，改天一定還會再有一組ABC車禍，民俗上可能會穿鑿附會形容是「抓交替」，但這其實就像是俄羅斯輪盤，遲早有人會中槍。

協會建議，封閉缺口後，在南或北側稍遠、視距良好處設置迴轉道，讓道路兩側可以安全方式往來，同時可避免急切事故，世界各地常有路中迴轉道的設計，而不是像台灣常見的安全島直接破口，「現在應該知道這是其來有自。」

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