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最美海線「萬金石馬拉松」開跑　新北警強化陸空維安滴水不漏

▲最美海線「萬金石馬拉松」開跑 新北警陸空維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲最美海線「萬金石馬拉松」開跑，新北警強化陸空維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2021新北市萬金石馬拉松」在今（21日）上午6時，從新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，參賽的選手們都相當興奮，是我國目前唯一獲得世界田徑總會認證的最高級路跑國際賽事，也是從疫情爆發以來，睽違1年8個月首場國際大型馬拉松比賽，新北市警察局與轄區金山警分局對於會場安全維護與交管，採取最高規格。

今年萬金石馬拉松共有7560位選手參賽，其中包含12名國外菁英選手，儘管21日傳出肯亞籍選手確診，但後續都已做好相關隔離工作，並不影響賽事，這次2021新北市萬金石馬拉松防疫採最高規格。賽前所有人員須提供疫苗接種14天證明、PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明，現場增設防疫通道，實聯制、體溫量測、手部消毒，增設洗手及消毒設施，提供口罩配戴，起跑後距離拉開才能脫下口罩，賽道補給採單包裝方式提供，減少不必要接觸。

▲最美海線「萬金石馬拉松」開跑 新北警陸空維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今年萬金石馬拉松共有7560位選手參賽。

警察局長黃宗仁表示，有鑑於賽事等級提升為國際級，會場維安同時也採取最高標準，不讓任何意外發生，新北市警局這次動員了820名警民力，針對會場及周邊進行「滴水不漏」的交管維安，陸空總動員，除了出動保安大隊霹靂小組反恐等級維安、刑大警犬隊防爆及偵蒐外，更派出無人機隊對於空域進行維安監控。

侯友宜特別前往新北市警局的犯罪預防宣導攤位，看到刑大警犬隊5隻認真執勤的警犬，也特別上前慰問，還詢問訓犬員，這幾隻警犬是否有升官？也逗得現場參賽者哈哈大笑。

▲最美海線「萬金石馬拉松」開跑 新北警陸空維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜特別前往警局犯罪預防宣導攤位，看到刑大警犬隊5隻認真執勤的警犬。

警方表示，清晨天還沒亮，新北市警局各分局支援的刑警，就與警犬隊在會場偵蒐進行場檢，另外各路口也派出員警進行交通管制，不讓車輛闖入，會場周邊制高點，員警架設攝影機監控會場。另外，會場也禁止民眾使用無人機拍攝，主辦單位公告賽事當日主會場及周邊為禁飛區域，新北警方並規劃空拍機攔截小組在會場加強巡視，如發現民眾私自使用空拍機將採取必要處置措施。

新北警方也會在賽事起（終）點區域規劃巡邏偵檢小組攜帶金屬探測器，加強會場周邊安全查察與巡邏，加強盤查作為，也在起跑（終）點、活動現場及周邊架設千萬畫素即時影音傳輸系統，第一時間傳輸活動現場狀況，同時利用各路口監視器及機動架設M-Police掌握沿線路口交通狀況。

新北市長侯友宜鳴槍起跑後，所有選手開心的邁開步伐，享受最美麗的海岸線路跑賽事，這場國際級賽事也在新北市警局層層維安下，也讓賽事順利進行。

▲最美海線「萬金石馬拉松」開跑 新北警陸空維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜前往前指揮所，為值勤員警打氣加油。

▲最美海線「萬金石馬拉松」開跑 新北警陸空維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北警加強會場周邊安全查察與巡邏及盤查作為。

▲最美海線「萬金石馬拉松」開跑 新北警陸空維安滴水不漏。（圖／記者郭世賢翻攝）

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