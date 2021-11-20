快訊／捷運三鶯線「爆模」釀3死　侯友宜：立即停工究責

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區佳福路與佳興路交叉路口，20日中午正在進行捷運三鶯環狀線工程，未料卻發生俗稱「爆模」的模板支撐塌陷事故，導致當時在頂部約15公尺高的5名工人當場墜落地面，其中3人失去生命跡象，經緊急搶救後仍宣告不治，另外2人則是左腿骨折。新北市長侯友宜聞訊趕到後表示，在優先救治傷者與問望亡者後，將立即停工，對於此次工安事件的發生，該檢討究責、該停工就停工，一定會將所有的工地安全再檢視過一遍，工安絕對必須嚴正處理。

▲新北市長侯友宜趕赴三鶯線工安意外現場表示，該究責、停工就立即停工。（圖／記者陳雕文攝）



捷運三鶯線環狀工程20日傳出「爆模」工安意外，導致5名工人當場從15公尺高墜落地面，3人失去生命跡象，為2台籍與1泰籍，經搶救後仍不幸宣告不治，另外2人則是左腿骨折，為1台籍與泰籍，目前已送往醫院救治中。新北市長侯友宜到場後表示，目前除優先搶救傷者，針對罹難者從將優撫卹，同時勒令現場停工，追究相關人員責任，同時也將啟動調查事故發生原因，絕對嚴正處理工安事件，檢視工安後再談復工，工安絕不能稍有疏忽。

新北市府勞動檢查處表示，此次工安意外，也已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員前往檢查。