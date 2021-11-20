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到不了武嶺！男登合歡山高山症發　苦撐至小風口好心人幫報警

▲員警判斷男子應是高山症發作，隨即提供氧氣隨身瓶施用，舒緩症狀。（圖／新城分局提供）

員警判斷男子應是高山症發作，隨即提供氧氣隨身瓶施用，舒緩症狀。（圖／新城分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

一名男子日前自花蓮光復獨自騎機車要到合歡山武嶺散心，進入中橫隨著坡度上升，疑因高山症發作，身體越來越不舒服，頭暈且有嘔吐的感覺，直到了小風口管理站時終於忍不住蹲下身子吐了。所幸有熱心民眾幫忙報警，最後在員警的協助照護下，取消既定行程安全下山就醫。


合歡派出所所長林福長當天與員警李文光，巡邏行經合歡山小風口管理站時，遇一名民眾向警方揮手，告訴員警有一名機車騎士蹲坐在公廁旁身體萎縮著，身體十分不適，希望警方可以給予協助。

林所長立即率員警李文光前往查看，一到公廁旁就看見一名男子萎縮在階梯上，經了解該58歲鍾姓民眾因一時興起，想獨自一人至合歡山武嶺散心，於是從花蓮縣光復鄉騎乘機車往合歡出發，到達大禹嶺時發現身體不太舒服有頭暈和嘔心的感覺，本以為自己身體還可以，所以繼續行程往武嶺前進，直到合歡山小風口管理站，海拔約2800公尺左右，鍾男支撐不住身體的不適感，趕緊至公廁嘔吐。

適逢民眾發現鍾男的狀況，通知巡邏的員警，警方獲報也立即查看鍾男的狀況，該男的症狀疑似是高山症，警方隨即返回巡邏車內，將備用氧氣隨身瓶給予鍾男施用，舒緩症狀，待鍾男身體狀況漸漸恢復後，並建議取消行程立即下山就醫治療，鍾男對於警方即時協助深感謝意。

新城分局分局長林育旺呼籲，請民眾上山前請養足精神，並確認自身身體狀況，如有不適請勿上山，且上山時應注意保暖，建議分段休息，緩慢上山，如發現有頭痛、咳嗽、腹脹其他各種突發病症或類似高山症症狀，請停止活動，趕緊就醫，以免發生危險。

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