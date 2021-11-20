　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／第15輪規劃來了！AZ混打全年齡開放

▲▼第15輪新冠疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第15輪新冠疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象第二劑接種，相關對象及期程說明如下：

一、符合資格對象為11月18日下午4時前已意願登記/混打意願登記之民眾，且符合下列任一條件：
(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/25(含)前出生]。
(二) BNT第二劑：10月28日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(四) 莫德納第二劑：10月28日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(五) AZ第二劑：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。
(六) 已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、預約分流時程：
(一) BNT 疫苗：11月23日上午10時起至11月24日中午12時止。
(二) AZ、莫德納疫苗：11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。

三、施打時程：11月25日至12月1日。

指揮中心說明，符合前述資格對象將於11月22日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類，於預約分流時間進行預約。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
混打免預約！醫院診所掛號就能打　上路時間曝
一口毒液可殺20人！3隻眼鏡王蛇「纏繞」罕見畫面曝
快訊／三鶯線工程「爆模」倒塌！3工人搶救不治
只差0.5K登頂雪山！國小師生「因這原因」撤　網推爆
增4境外「3人突破性感染」　疫苗品牌曝
快訊／捷運三鶯線「爆模」倒塌！受困5人救出　3命危搶救中
新冠「零號病人」身分曝光！　起源是活體動物
第15輪混打「6類人」符資格！　11／23起預約
快訊／捷運三鶯線崩塌埋5人　工程局曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

混打免預約！到醫院診所掛號就能打　指揮中心曝上路時間點

增4境外「3人突破性感染」　疫苗品牌曝光

狂斬女兒桃花！爸媽「要照顧到我們死」　氣質正妹心死崩壞

第15輪有混打！三大疫苗、6類人符合資格　11／23起預約

快訊 ／第15輪規劃來了！AZ混打全年齡開放

快訊／本土續+0！今新增4例境外移入

桃園復興區發放回饋金5千元！創歷年最高紀錄　1萬2491人受惠

北市診所流感疫苗誤打成AZ　莊人祥：視為完整接種

形塑近代中國　唐獎漢得主王賡武：文史傳統扮演關鍵角色

疫後景氣回溫創業夯　台中加盟展首日開展湧萬人

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

混打免預約！到醫院診所掛號就能打　指揮中心曝上路時間點

增4境外「3人突破性感染」　疫苗品牌曝光

狂斬女兒桃花！爸媽「要照顧到我們死」　氣質正妹心死崩壞

第15輪有混打！三大疫苗、6類人符合資格　11／23起預約

快訊 ／第15輪規劃來了！AZ混打全年齡開放

快訊／本土續+0！今新增4例境外移入

桃園復興區發放回饋金5千元！創歷年最高紀錄　1萬2491人受惠

北市診所流感疫苗誤打成AZ　莊人祥：視為完整接種

形塑近代中國　唐獎漢得主王賡武：文史傳統扮演關鍵角色

疫後景氣回溫創業夯　台中加盟展首日開展湧萬人

混打免預約！到醫院診所掛號就能打　指揮中心曝上路時間點

台灣首屆美食評鑑出爐　晶華軒、頤宮主廚傳承正宗好味道

彭文正誹謗蔡英文拒出庭被通緝　邱毅：司法迫害人權！

議員互槓！男被女同事罵「臭俗辣+黑道」　因為這個原因判無罪

每口都是爆量蚵仔、虱目魚！高雄人才懂吃的隱藏版鹹粥凌晨也營業

Apple「混打第一天」曝等候區狀況！怕打針超緊張：第一劑AZ曾被痛醒

嘉義高中也出現「棒球隊」！　慶生惹禍百人齊聚走廊持棍叫囂　

彭帥消失驚呆全球體壇！國際女網硬起來發聲...關鍵時間點曝光

快訊／捷運三鶯線工程爆模意外！3工人「15ｍ高墜落」搶救不治

吳子霏合作張鈞甯大喊「美夢成真」！　曝女神私下暖舉：至今感謝她

死神擦身！關渡大橋「驚悚匝道」 騎士未見道路縮減險遭大車夾斃

生活熱門新聞

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

西門町57年老店撐不住！　豪華鐘錶宣布年底停業

世界十大「夜景遺產」在台灣　摩納哥夜景世界第一

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

陳時中拒絕道歉「突噴這一句」！　網全怒了

南亞遭爆逼老師竄改成績　軍人免考試就能畢業拿學位

鐵粉逆轉？莫德納變心拜託來打3原因

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝關鍵原因

3縣市大雨　下週「近冷氣團」急凍11℃

復興區發放每人5千元回饋金　12月1日申請

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

陸劇男神隱婚生娃認了！

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

應召女「閱蛋無數」　助大叔發現罹癌

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面