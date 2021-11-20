▲疫後景氣回溫創業夯，台中加盟展首日開展湧萬人。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

疫情趨緩，市場也逐漸復甦，台中連鎖加盟創業展19日登場，第一天就吸引破萬人進場。主辦單位表示，疫後時代餐飲回溫最明顯，各品牌為吸引加盟主進駐，也降低加盟金約1/3，也頗受有創業意願民眾青睞，預估展期四天有望達10萬參觀人次，相較去年成長1-2成。

台中連鎖鍋物品牌築間集團，疫情後來客量大爆發，統計全台單日可熱銷超過兩萬鍋，除了鍋物還推出燒肉品牌燒肉smile，即便疫情期間仍展店，業者透露靠攤人潮比台北踴躍，猶豫期短、做決定果決阿莎力，也讓人印象深刻。

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▲業者透露靠攤人潮比台北踴躍，台中人猶豫期短、做決定果決阿莎力，令人印象深刻。（圖／記者游瓊華攝）



此外，發跡南投的手搖飲「TEA TOP 台灣第一味」不畏疫情積極展店，品牌指出，光是今年就新開31家分店，加上外送商機、電子支付助攻，展店成功率也從以往的6成大大提升至8成以上。而以鮮果茶受到聞名的手搖飲Mr.Wish也提出加盟優惠吸引年輕人投入創業行列。

北部起家的伊莉莎白紅茶書房也宣布進軍中台灣，首次參加台中加盟展，推出「開辦費全額貸款」專案，只需自備29萬保證金即可開店。