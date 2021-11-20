陪酒廁所內遭性侵全裸逃出　變態男客判無罪原因竟是她曾經...

▲陪酒小姐小芳怒控酒客陳男趁她已有酒意的時候，將她拉進廁所性侵得逞，不過陳男事後卻獲無罪（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台中報導

陪酒小姐小芳（化名）控訴酒客陳姓男子在去年11月晚間，將已有酒意的她強拉進廁所，性侵得逞，最後她哭著全裸爬出來才得以獲救，檢方偵查後也將陳男起訴。不過台中地院審理後卻發現，小芳前後證詞反覆不一，且在場證人都沒有聽到小芳在廁所內的求救、打鬥等哭喊聲，認為陳男罪嫌不足，判其無罪。

判決書指出，檢方認為陳姓男子在去年11月晚間，在台中某會館包廂內和友人飲酒，席間有陪酒小姐陪伴，未料陳男竟將已有酒意的陪酒小姐小芳強行拉進廁所，對其性侵得逞，但小芳事後奮力抵抗，哭著全裸爬出廁所門才得以獲救，後來因其癲癇發作送醫，才被員警循線查獲上情，檢方偵查後認為陳男涉嫌強制性交罪嫌將他起訴。

陳男應訊時向檢察官否認有強制性交犯行，並辯稱他和小芳發生關係，是出於「合意」；而陳律師也表示，陳男當晚前往的會館原本就是脫衣陪酒酒店，陪酒者上半身未穿衣服，是小芳礙於情面不願提及。

台中地院審理後發現，陳男確實有在上述地點前往會館喝酒，並和小芳發生關係，不過小芳在警詢和庭審時卻表示，當時她喝太多酒，因此才被送醫，她是「心甘情願」和陳男在包廂廁所內發生性行為，她的職業是唱歌、陪喝酒，她當時因為和陳男相當合得來，才會約好至廁所發生關係，並坦承向陳男表示「我突然很想要？」、「你可以給我嗎」等語，直到事後因癲癇發作，對於相關事情已無法記清，她也強調，她和陳男並不算是性交易，陳男事後也沒有付錢給她。

▲法官發現，小芳前後在停審或偵查庭的證述內容相差甚遠。（圖／示意圖，與本案無關／取自Pixabay）



不過小芳因癲癇被送往醫院時，卻向當班前來了解的吳姓員警表示自己遭到性侵，警員也還原當時對話指出，小芳當時精神狀況不佳，情緒相當激動，哭著說自己被客人灌醉，硬拉至廁所性侵得逞；從員警的密錄器影像也可以發現，小芳當時確實表情疲憊、語氣虛弱，在警方和她詢問的過程中，小芳向警察表示「陳男把她拖去廁所」、「他說他很喜歡我」、「有人聽到我叫，可是沒有人來救我」。

法官勘驗密錄器畫面後認為，小芳在就診當時精神狀況欠佳，所述是否為真，尚為可疑；再者小芳曾因過去遭到性侵害的不幸經歷，長期求助心理治療，加上有癲癇舊疾，恐有精神錯亂，將過去經歷與當時事情混淆，小芳也和警方表示「當時喝太多酒，加上癲癇發作，已經有點錯亂，所以才會在醫院覺得自己遭到性侵害」

法官審酌小芳庭審時證稱，表示其當時意識不清楚，並疑似因為服用抗癲癇與抗凝血劑等藥物後還喝酒，因此有錯亂情形發生，而醫院對小芳的驗尿報告也顯示，小芳的尿液含有「咖啡因」、「抗癲癇」、「尼古丁」等多種藥物成分，加上多名證人向法官證稱，當時並沒有聽到小芳在廁所內的哭喊、打鬥或求救聲，且小芳走進廁所時意識也相當清楚，不過小芳走出廁所時，確實好像喝醉，走2-3步就突然倒在地上等語，認為陳男罪嫌不足，判其無罪，全案仍可上訴。