越遠越要去！為90分鐘講座來回9小時　雲門推廣舞蹈蒲公英計畫

▲雲門到偏遠國小進行「舞蹈蒲公英計畫」。（圖／王弼正攝影／雲門基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部推動文化體驗教育計畫，雲門文化藝術基金會在日前到雲林縣四湖鄉，與三崙、飛沙2所特偏國小進行「雲門舞蹈蒲公英」活動，為了一場90分鐘的講座，來回9個小時的車程，甚至有些路段還要在指定的管制時間才能通過，不過他們表示「愈遠的地方，雲門就愈要去」。

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▲文化部推動文化體驗教育計畫，雲門「舞蹈蒲公英」到雲林縣四湖鄉，與三崙、飛沙2所特偏國小進行。（圖／王弼正攝影／雲門基金會提供）

雲門文化藝術基金會提到，「雲門舞蹈蒲公英計畫」是以3至4人的輕巧編制，以示範演出搭配講座形式，進行舞蹈藝術扎根教育工程。而為了讓離島的孩子也有體驗舞蹈的機會，今年更展開首次密集跳島行程，遠赴離島推廣，足跡遍及馬祖北竿、小金門、澎湖西嶼鄉、白沙鄉、湖西鄉。

而在文化體驗教育計畫的支持下，雲門今年10月另推出「舞蹈蒲公英」計畫2.0進階版，到嘉義梅山鄉及苗栗南庄鄉曾參加過1.0基礎版的6所學校，進行連續三週的深度體驗課程，由舞者以循序漸進的方式分次帶領孩子們一步步開發肢體，階段性深化計畫內涵。

▲雲門提到「愈遠的地方，雲門就愈要去。」（圖／王弼正攝影／雲門基金會提供）

雲門表示，臺灣偏遠地區交通不易，在山區部落的孩子很少有機會和都市孩童享有相同的資源，今年到了嘉義山區，為了一場90分鐘的講座，從臺北到嘉義山區需要來回9個小時的車程，即使都同在阿里山鄉，但香林國小要到達邦國小，仍需要1個小時車程，還要在指定的管制時間才能通過，「但愈遠的地方，雲門就愈要去。」

每次講座後，最常聽到學生問「你們下週還會來嗎？」阿里山國中小校長邱獻萱也提到，「非物質的文化刺激為孩子帶來多元體驗，在山區有限資源下較難達到，雲門的舞蹈蒲公英計畫正好能補足這塊。」師長們紛紛說，雲門安排這樣的活動更顯珍貴，讓學生認識不同的舞蹈，認識真正專業的藝術，「這是打開孩子視野，最完整也最接地氣的舞蹈教育，這就是我們要的活動！」

▲老師讚，「這是打開孩子視野，最完整也最接地氣的舞蹈教育，這就是我們要的活動！」（圖／王弼正攝影／雲門基金會提供）



文化部長李永得表示，「雲門舞蹈蒲公英計畫」是文化部與雲門文化藝術基金會合作，選擇教育部認定特殊偏遠、極度偏遠的國小進行舞蹈體驗教育，希望讓偏鄉的孩子也有體驗舞蹈的機會。李部長憶起雲門曾經至自己的故鄉美濃，在5萬人口數的地方，就吸引了2萬人欣賞雲門的演出，讓他至今印象深刻。

他感佩雲門作為國際知名專業舞團，從創辦以來，始終不遺餘力的到農村、部落，教導孩子們何謂美學。李永得也說「舞蹈是身體的語言，用身體講話、溝通，也是最美的律動」，期盼藉由活動，除了實踐文化平權，也能進一步培養更多藝文人口，成為未來支持所有藝文團隊的重要力量。

雲門「舞蹈蒲公英」計畫上山下海，在文化部及民間企業的協助下，自開辦以來，已累計完成12縣市72場示範講座及演出，接觸139所特殊偏遠、極度偏遠學校約7,299名師生。

▲雲門創辦人林懷民。（圖／王弼正攝影／雲門基金會提供）