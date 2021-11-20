▲健保安全準備金不足「明年傾向不調漲」！陳時中：後年無法考慮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會昨審議111年度健保費率，部分委員傾向維持今年5.17%費率，也有委員希望調漲到5.22~5.32％，以維持法定1個月安全準備金，最後兩案併陳衛福部長陳時中裁決。陳時中今（20）日上午接受堵訪時表示，明年傾向不調漲，後年則無法考慮，但會從提升品質避免浪費、調整海外國人負擔等方面著手，建立經費平衡。

依據健保財務推估，在維持現行保險費率5.17%下，以9月份協商之111年度總額，採付費者方案(成長率2.577%)或醫界方案(成長率4.233%)試算，111年底安全準備金分別剩分別為0.91及0.69個月，皆不足1個月保險給付支出。

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因此，健保署提出費率試算方案，依照健保法第78條安全準備金以1~3個月保險給付支出原則，以至111年底安全準備能維持1個月保險給付支出，預估費率需分別調整為5.22%及5.32%，前者為總額採付費者方案，調幅0.97%；後者採醫界方案，調幅2.9%。

陳時中今（20）日上午出席「2021台灣社區整合照顧研討會」，會前接受媒體堵訪時表示，明年健保費率傾向不調漲，後年就難說了，至於提高部分負擔等方案，則還在檢視中，現階段也無法推估補充保費能挹注多少明年健保收益。

陳時中另補充，雖然安全準備金低於一個月，須依法作出調整，但健保費用除了靠費率徵收外，還有很多不同經費來源，如何讓健保公平性更好、浪費變少，也是努力目標。

健保會執秘周淑婉昨受訪時提到，會中支持維持現行健保費率5.17%的委員，主要是考量今年景氣仍受新冠肺炎疫情影響，雖然政府已宣布調整111年度基本工資及軍公教薪水，然基層民眾實質薪水不必然會調整，不宜再增加民眾財務負擔。健保會會在月底前整理會議資料送衛福部審議，再交由行政院做最後拍板。