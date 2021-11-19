明年健保費率漲不漲？「兩案併陳」等陳時中拍板　最高調幅達2.9%

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（19）日審議111年度健保費率，最後兩案併陳衛福部長陳時中裁決。健保會執秘周淑婉表示，兩案分別為維持現狀與維持1個月法定安全準備金的5.22~5.32％，健保會會在月底前整理會議資料送衛福部審議，再交由行政院做最後拍板。

依據健保財務推估，在維持現行保險費率5.17%下，以9月份協商之111年度總額，採付費者方案(成長率2.577%)或醫界方案(成長率4.233%)試算，111年底安全準備金分別剩分別為0.91及0.69個月，皆不足1個月保險給付支出。

因此，健保署提出費率試算方案，依照健保法第78條安全準備金以1~3個月保險給付支出原則，以至111年底安全準備能維持1個月保險給付支出，預估費率需分別調整為5.22%及5.32%，前者為總額採付費者方案，調幅0.97%；後者採醫界方案，調幅2.9%。

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▲健保會執秘周淑婉。（圖／記者嚴云岑攝）

周淑婉提到，會中支持維持現行健保費率5.17%的委員，主要是考量今年景氣仍受新冠肺炎疫情影響，雖然政府已宣布調整111年度基本工資及軍公教薪水，然基層民眾實質薪水不必然會調整，不宜再增加民眾財務負擔。

另總額採付費者方案預估至111年底的安全準備約為0.91個月保險給付支出，若併同考量健保各項挹注財務的措施，例如股市活絡將增加補充保險費收入、總額專款的執行受疫情影響，剩餘款應可回補安全準備等，111年底安全準備或可維持1個月之水準，不一定要調整費率。

支持將費率調整為5.22~5.32%的委員，主要是認為不宜輕易打破健保法第78條維持111年底安全準備約當1~3個月保險給付支出之原則，且微幅調整費率可以適時紓解健保之財務壓力，避免未來年度一次大幅調高費率，因此，建議111年費率可微幅調整。此外，也應一併檢討與費率相關的合理平均眷口數。

雖然衛福部長陳時中今年多次喊話，明年健保費不調漲！但健保會仍將依健保法第24條規定，於完成111年度費率審議後，儘速將上開審議結果陳報衛福部，再由衛福部轉陳行政院核定，由衛福部公告。