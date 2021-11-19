高端剩餘130萬劑全收「非浪費」！陳時中曝理由：打不完只能銷毀

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗近期打氣低迷，但衛福部仍收下簽訂的130萬劑疫苗，遭立委高虹安質疑浪費公帑。對此，衛福部長陳時中今（19）日在指揮中心記者會回應，合約是在疫情緊繃的5月28日簽訂，「不能說疫情趨緩合約就不履行」，至於被問及若真的打不完怎麼辦？陳時中坦言，能物盡其用最好，但如果方法用盡還是打不完，「也只能銷毀了。」

高虹安昨於立院質詢衛福部長陳時中時詢問，是否考慮剩下約130萬劑疫苗暫停交貨，陳時中回答「已經收了」，高批評，衛福部不和廠商協調押後交貨，「是否是一種形式的浪費公帑？」

陳時中表示，該決定不是浪費公帑，因為疫苗不是上街隨便買都有，且與高端合約是在5月28日簽訂，當時正值疫情緊張之際，加上先前與國外廠商簽約時，又只能有約略時程表，因此當時簽約時，就把交貨時程訂得比較死，但合約不能因為疫情趨緩就不履行，「每個情況都不一樣。」

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11月各廠牌疫苗陸續抵台，我國今年採購的莫德納疫苗605萬劑已於日前全數到貨，自購AZ疫苗也有780萬劑來台，不過，隨著疫情趨緩，各疫苗預約狀況已不如以往，被問及如果真的打不完，剩餘疫苗會銷毀或捐贈他國？陳時中表示，疫苗物盡其用最好，但如果方法用罄依然打不完，過期疫苗依循往例就只能銷毀。

至於我國去年與COVAX簽訂的疫苗合約，目前仍有數百萬劑缺口待補齊，被問及COVAX疫苗到貨進度？陳時中坦言，「COVAX遙遙無期」，隨後更話鋒一轉表示，「現在不進來也好，我們沒有（這些疫苗）也夠用。」