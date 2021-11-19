因應氣候變遷　農委會推動韌性農業「費用倍增」

▲因應氣候變遷，農委會推動韌性農業且費用倍增。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

聯合國氣候變遷委員會在今年8月明確指出，未來全球將面臨暖化與水資源循環變異問題，農委會因應氣候變遷，研擬研擬農林漁畜產業調適策略，農委會主委陳吉仲今（19日）指出，民眾對2040年上升1.5℃可能無感，但對農產市場價格波動就很有感，現農委會科技計劃經費為4億元，今年會再跟科技會報辦公室爭取，增加針對氣候變遷、淨零排放項目相關經費4億元，提高農業生產體系韌性。

今年8月，聯合國跨政府氣候變遷委員會(IPCC)發表第6次評估報告(AR6)已明確提出，未來全球將面臨暖化與水資源循環變異的問題，農業生產環境勢必有明顯影響，農委會針對氣溫上升1.5℃、農業可用水資源減少10%、災變天候增加等設定三大核心情境，建立農林漁畜調適策略，以強化農業生產韌性為主軸，導入跨機關合作與開發技術來降低未來影響。

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農委會指出，氣候變遷是長期研究議題，但農委會所屬研發單位早已啟動不同階段因應研究與技術推廣，協助農民面對嚴峻的氣候變化仍保有穩定生產，包括從2020年起推動「因應氣候變遷之韌性農業體系研究」計畫，整合科技研發能量，投入農業調適技術開發已有成果，將逐步推廣產業應用。

農委會在今天宣布，預計12月起陸續將上述科研成果以線上影片播出，發表亮點成果，為運用氣象預測圖資透過科學方法，以模擬氣候變遷對農業生產的衝擊情境，剖析未來農業的變化，並分析2030、2040及2050年對產業的影響，提出產業調適目標。

▼因應氣候變遷，農委會主委陳吉仲宣示推動韌性農業。（圖／農委會提供）



面對氣候變遷衝擊，陳吉仲指出，若跟民眾說2040年全球氣溫上升1.5℃，民眾可能沒感覺，但若是有關農產品市場價格波動，民眾可能就很有感，像是最近青蔥價格飆漲，就是受今年8月暴雨影響，顯示投入「韌性農業」研發的其迫切性與重要性，目前農委會科技計劃經費約4億元，今年將再跟科技會報辦公室爭取，針對氣候變遷、淨零排放的經費再增加4億元。