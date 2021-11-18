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基層警員想晉升別忘這管道　保訓會開辦警察升官等訓練

▲▼110年國慶大會預演,台北市政府警察局交通大隊。（圖／記者李毓康攝）

▲保訓會開辦警察升官等訓練，提供基層警員另一升官管道。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

保訓會18日表示，基層警佐警察人員想要晉升警正官等，除了參加考選部辦理的警察特考三等考試或警察人員升官等考試取得任官資格，也可以參加保訓會辦理的「警佐警察人員晉升警正官等訓練」，只要符合訓練資格條件，並經由主管機關遴選，通過本項訓練就能取得警正四階任官資格。

考試院18日召開院會，公務人員保障暨培訓委員會 以「警佐警察人員晉升警正官等訓練辦理情形」為題進行業務報告。保訓會表示，基層警察人員晉升警正官等訓練辦理超過20年，已有將近3萬人通過本項訓練，最近5年參訓年齡平均為38歲，以35歲至39歲人數占多數。

保訓會指出，警察人員依據其工作類別，可分為警察人員、消防人員、海巡人員3大類，其工作屬性特殊而且具有高度專業性，為了達到機關的用人需求，使訓練與實務工作能有效結合，保訓會歷來均委請警政署、消防署及海洋委員會協助辦理，依警察、消防、海巡人員類別分班訓練。

保訓會說明，今年度警察人員晉升警正官等訓練，總共遴選出1126人參訓，原本規劃在7月至8月辦理，後來配合新冠肺炎疫情的防疫需要，並且考量警察、消防用人機關須配合執行相關防疫工作，避免群聚感染風險及兼顧受訓人員之訓練權益。

保訓會說，經過與警政署、消防署及海洋委員會協調，審慎評估訓練檔期、容訓量及配合支援工作情形後，預定延至明年1月3日至28日辦理，保訓會也已先行建置數位學習課程，倘未來疫情嚴峻，將即時轉換為居家線上學習訓練模式，以維護受訓人員之訓練權益。

考試院長黃榮村表示，請保訓會針對基層警察人員晉升警正官等職務所需基本知能、核心職能，持續精進訓練課程內容，以培育符合社會期待之警察人力，保訓會也將針對相關意見進行研議，並持續檢討、精進各項培訓措施，以提升警察人力素質，滿足民眾對警察為民服務的高度期待。

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