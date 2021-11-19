黃光芹批「指揮中心記者會可以休矣」　陳時中宣布：假日停開

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，但中央流行疫情指揮中心目前仍維持每天召開記者會。針對每日記者會，資深媒體人黃光芹認為指揮中心記者會可以休息，直言「行政院放任、陳時中眷戀，以致記者會空洞化，甚至淪為耍嘴皮子的場所。」對此，指揮官陳時中表示，目前也決定如果沒有特別情況，假日都會停開，大家一起放假。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心周末、假日記者會原則停開。（圖／指揮中心提供）

黃光芹解釋，中央流行疫情指揮中心屬任務編組單位，法源來自《傳染病防治法》第17條第2項，用來研判國內、外流行疫情「嚴重」程度，認有「必要」時，得提具體「防疫動員」建議，由行政院指派指揮官召開。

黃光芹指出，疫情早已趨緩，疫情記者會沒有召開的必要性，更沒有必須動員的內容，各地方政府早就收了，「行政院放任、陳時中眷戀，以致記者會空洞化，甚至淪為耍嘴皮子的場所。」

黃光芹表示，疫情記者會已變相成為追問陳時中應酬惹議等個人記者會，與防疫主旨相去甚遠，「記者會可休矣，何必浪費資源？」

針對黃光芹的質疑，陳時中今也回應，現在還是有相關議題，大家都會詢問，所以還是有必要性，有大家不了解的地方可以即時說明，不過考量本土疫情趨緩，目前也決定如果沒有特別情況，假日都會停開，大家一起放假。