想回南部坐月子！婆婆嗆「不懂台北規矩」　媳傻眼：超愛戰南北

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻抱怨，公婆總是一副「北部人比南部優越」的姿態，言語中充滿成見，甚至在她表明，想回南部娘家坐月子時，嫌棄地說「沒文化，不懂台北規矩！」對此，不少網友替她抱不平，也幫想妙招反擊。

女網友在匿名公社大吐苦水，「我不知道公婆是哪裡來的優越感，開口說話就喜歡戰南北，一副就是他北部人高高在上，我們南部人是低下階層。」

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當初在婚前，婆家誇下海口說要辦得風光，不能丟臉，結果只肯拿16萬出來，連首飾都不願意買，還説娘家沒有辦回門宴很失禮，讓她不禁無奈，「我們親戚人少又住南部太遠，一起合辦有錯嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

後來2月待產時，原po想回娘家坐月子，結果婆婆三不五時對她說，「妳鄉下來的沒文化，不懂台北的規矩！」敢怒不敢言的她真的很想反問，「台北人到底要有什麼鬼規矩？」

對此，網友們不禁搖頭直呼，「16萬...呵呵，要什麼規矩」、「這不是台北不台北的問題吧，是人的問題」、「蠻多這種台北人，都是南部上去的」、「我告訴你，台北的規矩就是要住月子中心住滿45天，你婆婆要是靠邀，你就說...台北的朋友說沒住月子中心，會讓老公家沒面子」、「不要冤枉住在台北的人喔， 不過台北也有瘋子啦」、「就想問，老公去哪了」。