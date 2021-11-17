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抖音認識工程師4個月　她「被騙30次」噴光1500萬！家人氣炸

▲內埔警分局內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲成功攔阻鍾婦被騙，進一步追查發現先前已被騙走1500萬 。（圖／民眾提供，以下同）

▲內埔警分局內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲成功攔阻鍾婦被騙，進一步追查發現先前已被騙走1500萬 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局日前成功攔阻鍾姓婦人被抖音軟體認識工程師騙取15萬多元，經深入追查，發現她從7月起先後以網路、實體銀行等方式，匯給對方超過30次以上款項，被騙金額達1500萬元，警方已分頭從人頭帳戶及車手全力追查，冀望瓦解該詐騙集團。

▲內埔警分局內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲成功攔阻鍾婦被騙，進一步追查發現先前已被騙走1500萬 。（圖／民眾提供，以下同）

▲內埔警分局內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲成功攔阻鍾婦被騙，進一步追查發現先前已被騙走1500萬 。（圖／民眾提供，以下同）

內埔警分局內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲日前接獲華南銀行內埔分行通報，指一名鍾姓婦人欲 臨櫃匯款時，關心詢問她匯款對象及匯款目的，未料她言辭閃爍、面露難色，行員查覺有異報警，前往了解，發現她欲匯款兩帳戶都警示帳戶，成功攔阻她被騙15萬多元。

警方進一步了解，發現從商的鍾婦於今年7月間，在抖音軟體交友，認識這名男子自稱從事工程師的男子，他表示因工作與某娛樂公司虛擬貨幣平台業務上有往來，並稱發現該網路平台有漏洞，可利用該漏洞投資套利，向她提出共同投資邀約鍾婦。

鍾婦信以為真，從今年7月起，遭對方以投資基金、外幣、假交友等各式方式行騙，並先後多次以網路銀行轉帳、各地金融機構臨櫃匯款等方式匯款到對方指定帳號，先後超過30次，被詐金額將達1500萬元，家人一再勸阻不聽。連同這次華南銀行內埔分行匯款，其家人也跟著到分行欲勸阻，但她聽不進去，讓家人很生氣，還好內埔警方出現，讓鍾婦及時驚醒。

警方表示，由於被害人被騙時間達4個多月，匯入款項已遭詐騙集團領走，警方將依據匯入金融機構的帳號及領款車手下手追查，將該詐騙集團分子一網成擒，全部逮獲，依法偵辦。

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