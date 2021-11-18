首例！台彩「今彩539」成詐騙手法　屏東女買遊戲點數險中招

▲枋寮警分局枋寮派出所警員鍾睿庭成功攔阻賴女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉賴姓女子在臉書看到加入投資「今彩539」社群，可以輕鬆中獎並分紅，但要到超商購買5000元點數，她信以為真，店員發現有異警報，阻止她被騙；警方說，這是第一起接獲詐騙集團以台灣彩券公司發行「今彩539」為詐騙手法，籲請民眾注意。

枋寮警分局枋寮派出所警員鍾睿庭日前擔服備勤勤務，接獲超商店員來電報案，稱門市內疑有女子遭到詐騙，需警方到場協助。

警方到場了解，得知賴姓女子表示，在臉書上看到疑似投資「今彩539」可以投資、分紅的資訊，讓她很心動，加入後，對方提供個人聯絡方式，並要她依照指示於超商ibon機器購買新台幣5000元點數。

超商店員因看到她在ibon機前邊操作邊講電話，而後再拿所列印的點數單據至櫃檯，同時持手機拍單據的行為有異，引來店員的關切，立即通知警方成功攔阻詐騙，賴女頻頻感謝警方與超商店員的及時協助。

枋寮分局長簡彥匡肯定同仁給予民眾及時的協助，成功阻礙民眾的辛苦錢被騙，更提醒民眾，隨著時代進步，詐騙手法越來越多元化，遇到可疑詐騙電話謹記防詐騙3要領:「冷靜」、「查證」、「報警」，並可撥打反詐騙專線165或110尋求幫忙，以免遭詐騙，後悔不已。