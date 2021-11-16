OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

▲女子提告指稱男同事打羽球貿然回擊，打傷她的右眼引發白內障、青光眼等傷勢。（圖／取自Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北一名王姓男子3年前和同事分隊較量羽球，不慎一球打中顏姓女同事右眼，顏女宣稱遭受白內障、青光眼等傷勢，告王男求償135萬餘元，王男堅稱僅揮拍平推沒扣殺，其他同事證稱王男球技很一般，沒能力瞄哪裡打哪裡，新北地院指王男無越界擊球等魯莽動作，雙方都該承受運動競技中的通常風險，判顏女敗訴。

本案顏女提告指稱，2018年1月8日下午6時許，她和王男等3位同事到三重區三重運動中心打羽球，分成2隊較量雙打，卻遭王男從對面揮球打中右眼，就醫被診斷眼球創傷性積血，引發瞳孔放大、白內障、青光眼等傷勢。

顏女批王男打球沒看好對手站位，也沒控制擊球方向與力道，貿然揮拍將球朝她臉上打，如此故意或魯莽行為，害她要花錢吃魚油、葉黃素，還要買新眼鏡、遮陽傘與蒸氣眼罩減緩眼睛黃斑部病變，未來30年更因此減損9%勞動能力，加上「靈魂之窗」受傷，深深影響她的自信、不能如同常人隨心所欲體驗世界，要求王男賠償精神慰撫等費用共135萬餘元。

自稱北漂賺錢奉養年邁父母的王男，喊冤指顏女光是求償精神慰撫30萬元，就超出他一半年薪，何況打羽球就是你打過來、我打過去，運動競技難免有風險，但他絕沒以危險動作故意攻擊對方，他也不懂吃魚油、葉黃素跟緩和青光眼有什麼關連，加上顏女傷後仍在公司擔任原職務、顯然無大礙，他應該不用賠。

在場同事證稱，王男打中顏女右眼的那球，其實僅揮拍平推、沒由上往下激烈扣殺，「那球是平的，覺得球速不會很快，基本上一般人都可打到或閃過那球」，而且王男球技很一般，「連殺球也不太會殺，應該是不太會打球」。

法官認為王男沒能力精準控制擊球方向與力道，但他當時沒越界搶球或揮拍打人等魯莽動作，本案仍在運動競技固有的風險範圍內，顏女參與其中，自然應承擔這些通常風險，據此判顏女全部敗訴，顏女另告王男涉犯過失致重傷害等罪嫌，檢方已不起訴。