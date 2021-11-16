　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

▲眼睛,瞳孔,眼球,靈魂之窗,睫毛,女生。（圖／取自Pixabay）

▲女子提告指稱男同事打羽球貿然回擊，打傷她的右眼引發白內障、青光眼等傷勢。（圖／取自Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北一名王姓男子3年前和同事分隊較量羽球，不慎一球打中顏姓女同事右眼，顏女宣稱遭受白內障、青光眼等傷勢，告王男求償135萬餘元，王男堅稱僅揮拍平推沒扣殺，其他同事證稱王男球技很一般，沒能力瞄哪裡打哪裡，新北地院指王男無越界擊球等魯莽動作，雙方都該承受運動競技中的通常風險，判顏女敗訴。

本案顏女提告指稱，2018年1月8日下午6時許，她和王男等3位同事到三重區三重運動中心打羽球，分成2隊較量雙打，卻遭王男從對面揮球打中右眼，就醫被診斷眼球創傷性積血，引發瞳孔放大、白內障、青光眼等傷勢。

顏女批王男打球沒看好對手站位，也沒控制擊球方向與力道，貿然揮拍將球朝她臉上打，如此故意或魯莽行為，害她要花錢吃魚油、葉黃素，還要買新眼鏡、遮陽傘與蒸氣眼罩減緩眼睛黃斑部病變，未來30年更因此減損9%勞動能力，加上「靈魂之窗」受傷，深深影響她的自信、不能如同常人隨心所欲體驗世界，要求王男賠償精神慰撫等費用共135萬餘元。

自稱北漂賺錢奉養年邁父母的王男，喊冤指顏女光是求償精神慰撫30萬元，就超出他一半年薪，何況打羽球就是你打過來、我打過去，運動競技難免有風險，但他絕沒以危險動作故意攻擊對方，他也不懂吃魚油、葉黃素跟緩和青光眼有什麼關連，加上顏女傷後仍在公司擔任原職務、顯然無大礙，他應該不用賠。

在場同事證稱，王男打中顏女右眼的那球，其實僅揮拍平推、沒由上往下激烈扣殺，「那球是平的，覺得球速不會很快，基本上一般人都可打到或閃過那球」，而且王男球技很一般，「連殺球也不太會殺，應該是不太會打球」。

法官認為王男沒能力精準控制擊球方向與力道，但他當時沒越界搶球或揮拍打人等魯莽動作，本案仍在運動競技固有的風險範圍內，顏女參與其中，自然應承擔這些通常風險，據此判顏女全部敗訴，顏女另告王男涉犯過失致重傷害等罪嫌，檢方已不起訴。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！「2年前事件」埋心結
沒吹冷氣電費噴6000元！神人曝神器：秒省5000
好市多熟食區熱量爆表！這款食物「榮登」第一
破「藍鯨遊戲」最終任務　3名小六女集體跳樓
林依晨女兒滿月了！禮盒曝可愛小名
柯文哲批高端「混打實為重打」　陳時中認了！
LIVE／ET午間新聞：遭瑪煞爆打住院10天 男大生首露面最
男同學煮麵「摻大麻油」！2女吃完險喪命
快訊／宇宙人成員宣布結婚！　甜娶8年插畫家女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

林佑星兒長時間用平板　醫檢出爐「注意力不集中過動症」

「台北信義」VS.吳興陽光屋價差百倍　信義區門牌400萬拿得到

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

中信盃黑豹旗／麗山梁境晟1分打點安打　鶯歌一壘手也按讚

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

卓越保險評比出爐 13家獲獎

起底謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！　「2年前大麻事件」疑埋心結

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

他發生車禍就診！醫一檢查大驚「運氣真好」：家屬錯怪了

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

即／男大生轉入普通病房！現況曝光　

虎尾KTV鬥毆「議員兒」涉案！爸爸嘆：他去勸和

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

國10鼎金段追撞！6小客車擠一團

更多熱門

相關新聞

獨／競選夥伴性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

獨／競選夥伴性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

國民黨立委林奕華的競選義工林廷霖，前年在立委服務處性侵一位女志工，被判刑3年10月定讞，被害人另提告向林奕華與林男連帶求償600萬元，林奕華主張事發於林男的私人聚會，她對林男無選任、監督之責，應不必賠償，台北地院審理認定林奕華是林男實質僱用人，今判應與林男連帶賠償200萬餘元，可上訴。

名模前夫陳威陶挨告　獵犬咬傷人賠10萬

名模前夫陳威陶挨告　獵犬咬傷人賠10萬

戴資穎穩坐球后189周！替王冠閎加油

戴資穎穩坐球后189周！替王冠閎加油

私訊人妻「Mmmmm」　老公識破偷情密碼

私訊人妻「Mmmmm」　老公識破偷情密碼

仰德大道4車追撞原因曝　最小傷者僅12歲女童

仰德大道4車追撞原因曝　最小傷者僅12歲女童

關鍵字：

羽球雙打青光眼白內障精神慰撫過失傷害

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面