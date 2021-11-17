北富銀美魔女經理偷吃已婚小鮮肉　正宮走錯一步反賠小三300萬

▲台北富邦銀行外觀。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北富邦銀行一名已婚王姓美魔女經理，前年與薛姓男下屬到旅館開房，遭薛妻抓姦，王女賠300萬元換取薛妻不聲張、不騷擾，薛妻今年卻拿往事向北富銀、金管會與媒體爆料，王女怒告求償300萬元，薛妻反擊王女與薛男藕斷絲連、應再賠120萬元，台北地院認定雙方都違約，判王女、薛妻各須賠對方300萬元與15萬元。

判決指出，前年（2019年）3月11日，薛妻到北市大直區一家精品旅館，逮到丈夫薛男和王女開房偷情，3方協議薛男、王女各賠薛妻精神慰撫50萬元、300萬元，薛妻允諾收錢後不提民、刑事告訴，並銷燬抓姦證據、不得對外散布，也不能到王女住家或工作地點騷擾，王女在同年8月8日付清賠償。

不料今年（2021年）3月間，王女丈夫收到薛妻來信，內容包括一張王女和薛男2019年3月手牽手外出的照片，以及「不知你是否知情你太太一直在外有不正當的男女關係？此事造成很多人很大的痛苦困擾，請速聯絡為宜，煩先請簡訊聯繫確認」等語。

北富銀、金管會隨即也收到薛妻檢舉王女和薛男有不當男女關係，並附上2019年間北富銀辦活動時，王女和薛男到飯店參加派對照片為證，薛妻更在今年5月向媒體爆料，經媒體大篇幅報導《桃色風波再爆！北富銀美魔女經理遭人妻控勾引帥哥鮮肉下屬 銀行火速調職》等內容，往事全被攤在陽光下。

王女因容貌與身材保養得宜，被稱為「美魔女」，她不滿薛妻違約，且爆料內容有些與事實不符，告薛妻求償300萬元。薛妻否認寄信給王女丈夫，並辯稱薛男跟她分居要離婚、更不願調離王女所處分行，她為斷絕王女以職務之便繼續親近薛男，才向北富銀陳情，且新聞說銀行主管有較高道德要求，王女私德有瑕疵、不應續任經理，所以向金管會檢舉。

薛妻辯稱沒違約騷擾王女住家與工作地點，也依約銷燬抓姦證據，但她向北富銀、金管會陳情內容都跟抓姦一事無關，她在媒體報導後，「為使媒體確認我是新聞中之『正宮』」，才用電子郵件將王女和薛男的清晰合照提供媒體，並沒洩露當年往事的其他內容或資料。

薛妻更批王女簽立協議後，同年（2019年）3月到6月仍多次跟薛男假日單獨外出、用餐、牽手逛街散步，持續破壞她與薛男的婚姻，因此反告王女要求再賠償120萬元。王女抗辯指稱薛妻所提照片，多為她和薛男進出公眾場所的畫面，毫無逾越男女正常交往範圍，且提告已超出2年的時效。

法官審理認為，薛妻承認寄信給北富銀與金管會陳情，代表薛妻確實以檢舉、陳情之名，對王女工作地點進行干擾，就算王女簽立協議後真的與薛男仍有不當往來，薛妻應循法律途徑處理，而非徒生爭議、以爆料方式企圖斷絕王女與薛男往來，判薛妻應賠王女300萬元。

法官並指薛妻提告求償有部分內容已逾期，其餘沒逾期提告的照片顯示，王女於簽立協議後，仍與薛男在公共場合牽手等肢體親密接觸，逾越通常朋友的交往互動，判王女應賠薛妻15萬元，雙方均可上訴。