背中風夫偷吃！女兒見媽藏「大鵰照」　調查竟抓包她車內狂震小王

▲老公中風行動不便，人妻竟在外偷吃，被女兒暗中調查。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／台中報導

台中人夫阿宏（化名）因中風行動不便，其妻子小君（化名）原先都在家中照顧他，後來卻經常以打零工為由外出，但卻是在外偷吃。直到女兒無意間發現小君手機內有多張她與男子阿健（化名）的親密合照，暗中調查後，竟赫見媽媽與阿健大玩車震，女兒隨即將此事告知阿宏。案經阿宏提告，法官最終判阿健須賠償他20萬元。

阿宏主張，他與小君結婚多年，育有2名子女，雖然生活並非錦衣玉食，但夫妻倆鶼鰈情深。未料，他1012年間因中風導致行動不便，初期小君都待在家中照顧他，後來卻經常無故外出，除了用餐時間買飯回家外，都說是要外出打零工。

直到2020年某日，因小君不善使用手機，遂請女兒協助設定，不料卻被女兒發現手機內有多張小君與阿健的親密合照，甚至還有一張男性生殖器的畫面，女兒隨即暗中調查小君，沒想到真的被發現，阿健幾乎每天開車接送小君，有次小君甚至還衣衫不整、頭髮凌亂從車子後座走出，這才確認小君外遇的事實，並於2021年1月間告知阿宏。

阿宏得知自己遭戴綠帽後，氣得對阿健提告，但沒想到在法院審理期間，阿健仍持續與小君出遊，完全無視他的感受，也毫無任何愧疚，氣得要求法官提高賠償金額，以彌補他的損害。

對此，阿健並未出庭，也未提出任何書狀聲明。法官事後勘驗阿健與小君的合照，認定2人行為親密，阿健確實已侵害阿宏配偶權，最終判阿健須賠償阿宏20萬元。全案可上訴。