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受虐兒少破萬通報不減反增　監委王美玉批：社會安全網像切香腸

▲▼受虐兒少破萬通報不減反增　監委王美玉批：社會安全網像切香腸。（圖／記者呂晏慈攝）

▲監察委員王美玉舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

近年兒虐事件頻傳，蔡政府自2018年推動「強化社會安全網」計畫，不過，監察委員王美玉19日舉行記者會公布最新調查報告揭露，近年受虐兒少通報案件不減反增，雖然政府看到危機也有善意，但面對第一線實務狀況混亂，社會安全網像「切香腸」一樣被切開，「被漏接的孩子就死了」，並指長期以來政府面對受虐兒少議題，過度依靠社工服務，其他單位只以「協助通報」的角色自居，而這些第一線社工面對內耗與挫折，最後都會反映到需要照顧的兒童身上。

王美玉表示，2015年至2020年我國兒少人數驟減42.7萬人，受虐兒少不減反增，被通報人數從2014年的4.2萬人，增加至2020年6.6萬人，增幅達5成多，其中被認定為受虐兒少者達1.2萬人，且在2019年至2020年4月間，發生43件重大兒虐案件中，高達1成案件的受害個案家庭不曾被通報過

初級預防方面，王美玉揭露，在政府層層防護網下，仍有兒少落入受虐致死傷或司法處遇的困境 ，其中，沒有進入學校系統的6歲以下幼童是兒虐最大受害者，只能靠基層醫療、護理師來做被動式通報，佔歷年重大案件逾7成，雖然衛福部結合跨部會實施「六歲以下弱勢兒童主動關懷方案」的預警篩檢機制，但只涵蓋0.1％六歲以下兒童，且未滿20歲的「小爸媽」施虐者，已經佔了2成。

王美玉說，根據統計，多數施虐原因不脱「親職教養知能不足」、「婚姻感情關係失調」、「童年受虐經驗」等，但社區鄰里、家庭教育、學校輔導、公衛醫療體系並未充分發揮初級預防的功能，衛福部「重大兒虐事件檢討機制」實際運作也有缺漏

在次級預防方面，王美玉預警，政府推動強化社會安全網第一期計畫後，由各地方政府成立集中篩派案中心，統一受理所有保護性與脆弱家庭案件，但通報案件爆量，比預估高10倍；且有2成孩子在制度轉型期間，被「先結案再開案」，導致超過4千名孩子被漏接了

王美玉並指，目前安置在寄養家庭與機構超過2年的孩子已經超過3成，超過5年的孩子越來越多，孩子面臨無家可歸或沒有歸期的困境，例如衛福部中區兒童之家，超過3成孩子已經超過5年，甚至1成孩子被安置10年以上，55歲以上寄養父母已經佔5成以上，成為「另類的隔代教養」。

王美玉說，安置體系的孩子不僅帶著受虐的身心創傷，其中2成有身心障礙證明及發展遲緩議題，且受虐孩子頻繁流浪在各個安置處所，只有3%屬於親屬安置，這與國際人權公約「去機構化」的標準背道而馳。

此外，等到孩子年滿15歲、離開安置體系後，王美玉說，2018年至2020年間共有2302位少年離開安置體系，但只有520人進入「自立生活適應協助方案」，其他被漏接的孩子淪為邊緣人，其中有1成多因觸法，又再度落入司法處遇。

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