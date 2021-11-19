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重機騎士撞C300慘死！同行車友曝「170還追不上」　對話截圖瘋傳

網搜小組／趙蔡州報導

屏東枋山鄉18日發生死亡車禍，一輛重機騎士撞上從停車場駛出的白色賓士，重機直接插入賓士車內，騎士則被卡在重機、賓士之間，重傷並失去生命跡象，送醫後宣告不治。事件發生後，網路上瘋傳一張對話截圖，死者生前的同行車友透露，當時他時速騎170，但還是沒追到死者，沒想到會發生意外。

▲枋山鄉海豚灣18日發生大型重型機車與賓士自小客車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東枋山鄉死亡車禍，重機高速猛撞賓士，騎士送醫後傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

事件發生在18日下午2時許，30歲王姓重機騎士沿台1線（北往南）行駛，不料在台一線南下454.9公里、海豚灣7-11前撞上一輛從停車場駛出的白色賓士，強大撞擊力讓重機瞬間插入賓士車內，王男也因此卡在轎車及重機之間，當場血流滿地失去生命跡象，送醫急救後仍傷重不治。

事件及監視器畫面經媒體報導後，在臉書及批踢踢等網路社群引發熱議。有網友認為，賓士駕駛要負肇事責任，「應該要順向行駛啊，這是迴轉口，不是讓你跨車道的，駕照雞腿換的喔」、「雖然很明顯重機是有超速的，但轎車迴轉的問題不是更大嗎」、「賓士違規，再碰上高速重機，一起悲劇」。

▲▼驚悚瞬間曝光！重機「插進C300」濺血兩腳懸掛　騎士死亡。（圖／翻攝自臉書）

▲疑是死者的同行車友在Line群組表示，當時他在後方騎170都追不上死者。（圖／翻攝自臉書）

也有人認為，重機超速才會造成死傷，「重機那個車速，賓士切出來時，一定還沒看到」、「飆這麼快，是要駕駛怎麼閃」、「機車直接把汽車撞到轉向唉，那個速度究竟要騎多快，才能出現這種情況」、「2輪能把4輪撞轉180度，還直接合體，時速沒200我不信，應該依公共危險罪辦了吧」。

網路上也瘋傳一張對話截圖，疑是死者生前的同行車友在Line群組表示，當時他在後方，時速騎170都追不上死者。其他網友看了紛紛驚呼「那車速爆快」、「170追不上，感覺飆到200了」。

▲▼驚悚瞬間曝光！重機「插進C300」濺血兩腳懸掛　騎士死亡。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼驚悚瞬間曝光！重機「插進C300」濺血兩腳懸掛　騎士死亡。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友透過Goolge測量工具及影片計算當時騎士的車速。（圖／翻攝自批踢踢

還有許多網友透過Goolge測量工具、影片推測「僅2秒就經過約108m，換算時速約190」、「精算後，時速可能破200喔」。不過詳細肇事原因及責任仍待警方進一步調查釐清。

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