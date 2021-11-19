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連3個月「薪水雙倍入帳」　老闆娘32歲困擾他！網見金額：別努力了

渣男示意圖,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲當月收到兩次薪水，讓原PO好苦惱！（示意圖／非當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

老闆娘，我不想努力了？一名男網友求助，明明公司是月初領薪水，但近三個月以來，原PO發現月中又會有一筆10萬多元進帳，讓他猶豫是否要告知老闆娘，「她才32歲怎麼會這樣？」文章曝光後，網友秒暴動了，紛紛原地高潮笑問「她在暗示什麼嗎？」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》表示，已經連續3個月領到雙薪，「月初匯一次，月中又匯一次」，讓他非常苦惱直呼，「我老闆失智症的情況，最近越來越嚴重了！」

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畫面可見，11月17日早上銀行跳出存款資訊，上頭顯示「106000元入帳」，而原PO也透露，老闆性別是女生，「我應該要主動跟她說嗎？還是等下個月再看看？她才32歲怎麼會這樣？」

▲▼女老闆「連續3個月」當月匯兩次薪水，網友歪樓了（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲原PO領雙薪，等於月收入20多萬！（圖／翻攝爆廢公社二館）

文章曝光後，網友投射羨慕眼光，接著歪樓笑虧，「阿姨不想讓你努力吧」、「我只想知道 你老闆還缺人嗎」、「是該提醒一下...月底該再匯一次」、「少來了，這是老闆娘給的營養費吧」、「你是不是交老闆女兒日文啊」、「叫什麼老闆！改叫老婆了啦」、「跑外送一個月匯兩次沒錯」、「應該是晚上有認真加班？」「說不定是封口費，你是不是看到不該看的」、「是每個月匯兩次10.6萬嗎？這不會是在炫耀文吧」、「在暗示什麼嗎」。

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