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疫苗已到貨3504萬劑！指揮中心：用不完可能捐贈他國

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心指出，未來若疫苗用不完，不排除捐給其他國。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣自購加上國內外捐贈之疫苗迄今到貨超過3500萬劑，目前已使用2840萬劑，截至17日疫苗接種人口涵蓋率第1劑已達76.71%、第2劑44.60%。指揮中心除了開放混打、呼籲長者們盡快接種外，未來疫苗若真的打不完，也可能在效期前捐贈他國。

台灣第10批自購的莫德納115.038萬劑，今日下午16時47分運抵桃園國際機場，今年採購的莫德納全數到貨。我國今年採購莫德納為609.168萬劑，分別為首批5月28日15萬劑、6月18日第二批24萬劑、6月30日第三批41.04萬劑、7月15日第四批35.04萬劑、8月8日第五批9.96萬劑、8月15日第六批24.96萬劑、9月17日第七批108.31萬劑、10月8日第八批113.21萬劑、11月12日第九批122.61萬劑。

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指揮官陳時中說明，最新一批莫德納效期至到明年1月24日，疫苗抵台後將進行通關程序並送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘。政府已加購次世代莫德納疫苗，將作為第三劑使用。

台灣自購加上國內外捐贈之疫苗迄今到貨超過3500萬劑，目前已使用2840萬劑。另外，根據指揮中心統計，昨日接種22萬3905劑疫苗，包括AZ第二劑9.9萬劑，莫德納第一劑1.7萬劑、第二劑3.3萬劑。疫苗人口涵蓋率76.71%，第二劑44.6%。

指揮中心已開放混打，也呼籲長者們盡快接種。根據《中央社》報導，指揮中心發言人莊人祥表示，目前大多數新冠疫苗效期皆可到明年，若未來打不完，可能會在過期前贈予他國施打，過期的僅會銷毀不會使用。

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