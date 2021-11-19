阿里巴巴財測悲觀　紐約掛牌股價崩跌11%

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／CFP）

文／中央社記者尹俊傑紐約18日專電

中國電子商務巨擘阿里巴巴集團面臨沉重監管壓力之際，上季業績受經濟降溫拖累，加上電商市場競爭加劇，阿里下修全年財測，在紐約掛牌股價今天崩跌逾11%。

阿里巴巴18日公布，2022會計年度第2季（2021年7月至9月）淨利年減39%；全年營收預計成長20%至23%，低於5月預測的30%左右。公司高層在法人說明會將財測下修歸因於中國民間消費降溫、電子商務市場強敵環伺。

阿里巴巴執行長張勇說，很難量化上述兩因素各自造成多少影響，「我們的業績或多或少會反映整體市場狀況」。

根據阿里巴巴，2022會計年度第2季獲利衰退主因包括持有的上市公司股權投資因市場價格變動而產生虧損、增加投資關鍵策略領域。阿里巴巴當季營收人民幣2006.9億元，年增29%，不如市場預期。

阿里巴巴在紐約掛牌的美國存託憑證（ADR）開低走低，終場大跌11.1%，收在143.6美元，年初以來跌幅擴大到38%；與去年10月27日歷史收盤高點317.14美元相比，股價已回檔近55%。

阿里巴巴季報公布前，在香港掛牌股價下挫5.3%，收在156港元。

中國第3季經濟成長明顯趨緩，影響民間消費熱度。阿里巴巴一年多來受北京當局打擊科技業之苦，4月因旗下電商平台逼商家「二選一」而吃下巨額反壟斷罰單。此外，主打平價的拼多多、靠短影音吸引用戶的抖音等業者分食電商市場，也讓阿里倍感壓力。

張勇表示，電子商務定義不斷演化，只要掌握流量，人人都可以在電商領域玩出花樣。

在中國政府嚴管的局面下，阿里巴巴與其他科技大廠近期都試圖展現正面貢獻社會的一面。往年雙11購物節，阿里巴巴大力宣傳商品交易總額破紀錄，今年雖再創新高，阿里卻低調許多，焦點轉向公益捐贈與對環境友善的產品。