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認識10天訂婚「女友突懷孕」　癡情男一查臉垮：開房紀錄上百條

認識10天訂婚「女友突懷孕」　癡情男一查臉垮：開房紀錄上百條

▲周男對蔣女一見鍾情。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

難以置信！中國一名周姓男子因緣際會認識了蔣姓女子，立刻愛上對方展開交往，沒想到女方才一個禮拜就懷孕，讓他內心產生懷疑，調查後驚覺，女友的前男友多到數不清。

周男子對蔣女一見鍾情，由於對方和自己年齡相仿，擁有姣好臉蛋及凹凸有致的身材，最重要的是，女子說話時還散發一股獨特的魅力，讓他深深著迷。2人火速展開交往，過了一個禮拜，感情更加升溫，他認為自己找到這輩子的靈魂伴侶，因此決定結婚。

不料，2人才剛訂婚沒多久，蔣女就發現懷有身孕，這讓周男感到不對勁，因為2人認識不到10天，怎麼可能這麼快就懷孕，進而懷疑孩子可能不是自己的，當著眾多親朋好友的面就質問蔣女。

女方覺得自己很沒面子，一直壓抑情緒，但訂婚隔天開始，就一改之前對周男親切的態度，不但跑回娘家，單方面切斷聯繫，電話、微信全都不看不接，雙方冷戰了半個多月。

周男因為聯繫不上蔣女，於是跑到對方家裡公開鬧事，結果街頭鄰居全被引來看熱鬧，蔣女不堪被鄰居異樣眼光，氣得提分手。

儘管蔣女可能背叛自己，周男還是想盡辦法挽救這段戀情，但只是熱臉貼冷屁股，因此他決定把事情查個明白，結果赫然發現，蔣女的前男友比想像中還要多，酒店的開房紀錄高達幾百次，還有20多次與同一人搭飛機的紀錄。

周男雖然非常難過，卻不願放棄好不容易找到的女友，因此找到蔣女試圖修復2人的關係，甚至顧不得自己的尊嚴，甘願下跪道歉，但蔣女分手意志堅定，如今2人已經沒有任何轉圜的餘地。

▼蔣女分手意志堅定。（圖／翻攝自網易新聞）

認識10天訂婚「女友突懷孕」　癡情男一查臉垮：開房紀錄上百條

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