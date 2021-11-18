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熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光：吉星之力化解凶星

▲▼錢。（圖／記者張一中攝）

▲2022年全年度整體運勢第一名為生肖羊。（圖／記者張一中攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2021年不知不覺僅剩1個多月就要結束，迎接嶄新的2022年。對此，命理師湯鎮瑋表在《2022福虎生風開運農民曆》中點出2022年全年度整體運勢前3名的生效，分別羊、狗、馬。

第1名：羊（超強運勢，可喜可賀）

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事業運勢 ★★★★★
愛情運勢 ★★★★★
金錢運勢 ★★★★
健康運勢 ★★★★

整體運勢風水輪流轉，終於遠離犯太歲的風暴圈，來到吉星照拂的流年歲運，真是可喜可賀！在「天喜」、「龍德」、「紫微」、「地解」這幾顆強大幸運星的加持之下，可謂遇事呈祥、好運綿延，屬羊朋友今年事業、感情、財運都旺翻天啦！

最令人振奮的是，吉星之力強大到可化解大部分凶星，所以面對「暴敗」、「吞陷」、「亡神」、「天厄」、「天官符」等凶星也不用太過擔憂，保持平常心，該怎麼做就怎麼做，即使是意料之外的事，謹記初衷就對了。

第2名：狗（三合助運，不可輕心）

事業運勢 ★★★★
愛情運勢 ★★★
金錢運勢 ★★★
健康運勢 ★★★

整體來看，屬狗朋友擺脫去年刑犯太歲的影響，在今年得三合之助、加上「三臺」吉星加持，整體運勢回升，事業能獲賞識、感情有新發現、財運也有不錯發展。

比較可惜的是流年凶星一連串，像是「五鬼」、「官符」、「指背」、「地煞」、「飛符」、「吞陷」等等，主破財、事飛、人口不安、疾病、官司、背叛、遭陷害。必須提高警覺心，說話做事都要長心眼，不可滿於現況或疏於防範，才能留住好運！

第3名：馬（三合理想，真心至上）

事業運勢 ★★★
愛情運勢 ★★★
金錢運勢 ★★
健康運勢 ★★★★

屬馬朋友今年與流年地支呈三合之勢，固然無法與去年鴻運相比，不過時運仍堪稱理想！較為可惜的是沒有其他吉星加持，各方面運勢發展受限，務要事必躬親、融入團隊，將和合力量發揮到最大！

同時要警覺「白虎」、「飛廉」、「指背」、「地煞」等凶星影響，不利財運、事業、人際及健康，凡事不能心存僥倖，待人接物也要秉持真心誠意，虛假包裝或欺騙扯謊會讓你失去更多。

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