焦糖哥哥選北市議員爆「有人出錢勸退」　民進黨北市黨部要查

▲陳嘉行日前宣布角逐台北市議員提名。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者呂晏慈／台北報導

「焦糖哥哥」陳嘉行日前宣布將角逐台北市士林、北投區議員，爭取民進黨提名，後自爆有其他參選人覺得他風頭太盛，私下表示想用錢交換，要求他不要在該區參選。對此，民進黨台北市黨部評委李世皓18日透過臉書表示，已在台北市黨部評委會上提議調查，邀請陳嘉行說明媒體報導內容敘述是否為真，以及是哪些人勸退他。

李世皓今天透過臉書表示，青年參政實屬不易，有心投入公共事務，服務人民，絶對是好事，但日前媒體報導陳嘉行自述有遭人出錢勸退，真相為何？不容模糊！因此他今日在台北市黨部評委會上提議調查，感謝評召林萬賀受理，主委吳怡農認同。

李世皓說明，由於該案涉及到選務的公正性，會議上也建議台北市黨部正式發文請陳嘉行來說明4問題：第一，陳嘉行同志所述是否為真？第二，有哪些人聯絡陳嘉行同志不要選？為誰從事勸退行為、幫誰勸退？第三，勸退行為者哪些人為本黨同志？是否涉及參選人？第四，主動表示願意用金錢交換要求他不要在選區參選是誰？要給陳嘉行多少錢？行為人出資幫哪個參選人勸退陳嘉行？

李世皓呼籲，敬請台北市黨部趕快啟動調查，也請陳嘉行能夠親自説明釐清，若為街頭巷議傳聞，陳嘉行應該回歸參選人本務，繼續經營形象、勤跑基層，若真有人以金錢勸退，也請陳嘉行具體說明，以供後續調查相關人員是否涉及違紀。

▲李世皓在民進黨台北市黨部評委會提議調查。（圖／翻攝自李世皓臉書）