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3Q唯一「罷免同意票低於當選票」　他列3政治人物喊話：不要悲觀

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟確定遭罷免，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案落幕，同意罷免票達7萬7899票，陳柏惟確定遭到罷免。對此焦糖哥哥陳嘉行在臉書列出近年遭到罷免的3位政治人物，指出陳柏惟是唯一一位「罷免同意票數低於當選票數者」。

陳嘉行在臉書發文表示，2016年選罷法修正後，包含縣市議員、縣市長層級以上的罷免案，共有三人遭到罷免，而陳柏惟是其中唯一的一位「罷免同意票數低於當選票數者」。

陳嘉行列出數據指出，韓國瑜當選票數89萬2545票、罷免同意票數93萬9090票；王浩宇當選票數1萬6292票、罷免同意票數8萬4582票；陳柏惟當選票數11萬2839票、罷免同意票數7萬7899票。他更喊話，「我們可以難過，但不要悲觀。」

網友們也紛紛留言表示，「對方也不是輕鬆通過罷免，證明了我們的努力是沒有白費的！」、「真的很難過！基進黨的年輕人真的很努力」、「我懂了！釋懷了！真的覺得沒有輸了！」、「說真的看了罷免票數證明了他確實做得好但可惜了」。

台灣基進立委陳柏惟罷免案，投票率高達51.72%，創下新高，也成為史上第一位遭罷免成功的立委，中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

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