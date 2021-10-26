「疫苗多到庫存滿出來」焦糖哥哥喊：要不要道歉？　PTT戰翻了

▲焦糖哥哥陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨員陳嘉行（藝名焦糖哥哥）今在臉書寫下4點，表示台灣一直有在進步，其中針對疫苗現況更直呼，庫存多到滿出來。一席話在PTT引爆論戰，不少鄉民洗版開嘲諷，「還真有臉說」、「這人指導教授是誰啊」。

焦糖哥哥在臉書表示，台灣基本薪資又要調漲了，因為大家的努力，經濟成長創新高，「台灣的國防預算增加，是因為我們國家賺錢，而且與美國關係大躍進。我願意反覆提醒，如果美方不信任台灣政府，是不可能把尖端武器賣給台灣的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，他也提到，台灣新冠疫苗第一劑覆蓋率快到80%，剩下的不想打就是不想打，更不禁吐槽「疫苗現在多到庫存滿出來，當初喊要買三千萬劑BNT的，要不要出來道歉了？」

這番話被放上PTT，立刻掀起熱議，有網友質疑，「現在第二劑AZ都打完了嗎？第二劑莫德納都打完了嗎？更別提BNT才剛開始打第一劑，第二劑都還不知道夠不夠打，就開放給AZ的人來搶打。」

而鄉民們也狂洗留言，「笑死，全世界誰在跟你用一劑作為疫苗覆蓋率」、「現在是個亂講話不用負責的年代，以前這樣亂講是要殺頭的」、「邏輯高手」、「高職生就是高職生」、「這咖是覺得自己黨的票太多嗎」、「粗暴的言論大可不必」、「請試著去同情他們」。