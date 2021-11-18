推動能源轉型與產業創新　林全能獲首屆趙耀東紀念獎章

▲林全能（右二）與彭双浪（中）獲頒首屆趙耀東紀念獎章。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

第一屆趙耀東先生紀念獎章昨舉行頒獎典禮，台科大傑出校友、也是經濟部常務次長林全能，因為推動能源轉型與產業創新，獲得「經濟建設類」獎章，而友達光電董事長彭双浪則獲頒「產業發展類」獎章，表揚兩人對推動工業工程協助產業發展或經濟建設的卓越貢獻。

紀念前經濟部長趙耀東推動台灣的經濟建設，貢獻卓著，中國工業工程學會設立「趙耀東先生紀念獎章」，表揚長期推動工業工程，協助產業發展之傑出人士，昨（17日）天舉行首屆頒獎典禮，林全能與彭双浪兩人一起獲獎。

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林全能為台科大校友，接受工業管理二技、碩士及博士完整訓練後，獻身台灣經濟建設，並歷任經濟部技術處處長、能源局局長、常務次長等職務。

台科大表示，林全能透過兼具工程及管理的多元視角與系統思維，完整地擘劃並有效地推動台灣產業發展，強化產業科技研發專案計畫績效考評制度，建構「研發到商品化一站式支援服務」體系，推動能源轉型，提升能源使用效率，協助推5G、離岸風力發電設備、電動機車等新興產業發展。

▲經濟部次長林全能發表專題演講。（圖／台科大提供）

此外，林全能也受邀在典禮中，以「台灣能源永續發展與產業創新布局」為主題進行專題演講，探討目前台灣能源轉型的核心與再生能源發展工作，包含再生能源、太陽光電、風力發電等發展的歷程、願景、推動策略以及推動措施和做法進行經驗分享。

林全能也在專題演講中，探討在美中貿易戰當中，台灣產業發展該如何布局，包括推動5+2產業創新，以AI、5G、與資安作為三大創新技術支柱、布局六大核心戰略產業等，以及如何維持既有產業優勢、如何推動產業升級與附加價值，並提高企業生產製造智慧化能力，促成智慧製造輸出國際作為智慧製造的發展目標。