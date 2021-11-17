賣11億假發票抽佣！　欠稅3860萬脫產拒繳花蓮阿嬷遭管收

▲▼周姓婦人遭花蓮地方法院裁准管收，送花蓮看守所執行管收三個月。（圖／執行署花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮71歲周姓自2000年起開設十多家虛設的保險代理人公司，販售高達11億餘元的不實發票給保險公司，以扣抵進項稅額，並收取其中15-20%之不法利益；另為規避保代公司應納稅捐，在花蓮地區收購多達668位人頭擔任幽靈員工及股東，製作不實薪資、股東盈餘分配等費用成本支出，以逃漏稅捐。期間還偷放高利貸，討債手段凶狠，經法務部行政執行署花蓮分署向法院聲請管收獲准，16日遭執行管收3個月。

周姓婦人為法務部行政執行署花蓮分署列管的滯欠大戶，其違法事實經法務部調查局東部地區機動工作站於2017年8月間查獲後，函請稅捐稽徵機關補課90、93及96等各年度綜合所得稅併課罰鍰，本稅及罰鍰合計約3860萬元。

周姓婦人於案發後即火速將名下位於花蓮縣及台北市中山區，合計市值逾億元的17筆不動產，贈與自己的親人或賣給第三人，又將銀行存款2232萬餘元全數轉出或提領一空，卻拒不繳納欠稅。

花蓮分署以周姓婦人有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由，於16日下午依法向花蓮地方法院聲請管收獲准，旋即送至花蓮看守所執行管收三個月。

花蓮分署說明，周女於2017年間東窗事發後，即迅速將名下遍及花蓮縣內多棟透天厝、千坪農地、台北市中山區大樓等共8筆房屋、9筆土地之市值逾億元不動產全部贈與給自己的母親、妹妹及子女，並將銀行帳戶內高達2232萬餘元存款全數轉出或提領一空；又向執行人員佯稱「沒錢繳稅，靠年金度日」，卻暗地從事「私人放款」，收取高額利息，甚至還到債務人家中凶狠討債，放款金額約372萬元。

周姓婦人經花蓮分署行政執行官訊問後，仍拒絕提出清償計畫，行政執行官遂以其顯有履行義務之可能故不履行，且隱匿、處分應供強制執行財產之事證明確，11月16日下午依法向花蓮地方法院聲請管收獲准，旋即送至花蓮看守所執行管收三個月。

花蓮分署表示，管收係為實現國家公法上金錢債權、維護社會公平正義的最後手段，非不得已並有明確事證，不會輕易向法院聲請管收義務人，以兼顧保障義務人合法權益。