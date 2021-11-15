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社會 社會焦點 保障人權

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！幹部赫見金髮妹　4名車一字排開超壯觀

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中日前爆發瑪莎惡少痛毆男大生案，如今風波持續延燒，台中市警方深入偵辦，發現主嫌張敦量涉及投資線上博弈網站及暴力討債，經報請台中地檢署指揮，於15日宣布破獲該集團，逮捕許姓主嫌及幹部共4人，其中還有一人是金長髮妹；另外警方也查扣4輛名車，包括保時捷瑪卡、賓士C Class、以及Toyota原裝進口旗艦商旅Alphard等。

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者白珈陽攝）

▲警方查扣的4部名車一字排開。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲落網的集團幹部中還有一名金長髮妹特別亮眼。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，針對瑪莎惡少一案，台中警察局長蔡蒼柏秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，全面清查幕後「撐腰人士」；經台中地檢署檢察官指揮，嚴辦主嫌張敦量經濟來源，過濾分析其幕後組織，於今(15日)逮捕幕後博弈集團許姓主嫌及重要幹部共4人到案，其中竟還有一名金長髮妹。此外，警方也查扣該集團名下4輛名車，分別為要價284萬起的保時捷瑪卡、新車價210萬元起的賓士C Class兩輛、以及要價199萬元起的Toyota原裝進口旗艦商旅Alphard。

目前全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。

▼4輛遭查扣名車。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼瑪莎惡少案，台中警方破獲背後線上博弈集團。（圖／記者白珈陽攝）

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